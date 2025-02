OKBALEARES ofrece a sus lectores la predicción del horóscopo de todos los signos del zodiaco del 21 al 27 de febrero.

Aries

Esta semana te trae el cierre de un ciclo y te abre otro con mucha claridad. Algo en tu vida se está definiendo, ya sea en el tema del amor o en lo profesional. Y es que llega una energía a tu vida que te invita a escuchar las señales, a escuchar lo que quieres y a decidir con madurez. No olvides que la vida te cuida.

Tauro

Llega una energía que te trae buenas conexiones, pero cuidado con idealizar, no te separes de la realidad. En el amor, puede haber nuevos acercamientos o reconciliaciones, pero estaría bien que te preguntes ¿son realmente lo que quiero? En lo económico, es muy posible que aparezcan asociaciones o acuerdos con personas muy interesantes.

Géminis

Mi querido Gémini, el equilibrio es la palabra clave para esta semana. Es importante que aprendas a poner límites y observar si vives un equilibrio entre ayudar y ser ayudado en tu día a día. En el amor, también es importante que busques esa equidad. En lo económico, cuidado con prestar dinero sin seguridad.

Cáncer

Esta semana te recuerda que eres el capitán de tu vida y lo importante que es para tu éxito que tomes el mando. Vienen momentos de estabilidad si sabes poner límites y actuar con cabeza. En el dinero, toma decisiones firmes y te llevarán lejos. En el amor, la persona que te quiera, que sepa respetar tu lugar.

Leo

Llega una semana dorada para ti, Leo. Te sientes seguro, rodeado de estabilidad y con la sensación de que estás construyendo algo sólido. En el amor, te sientes en armonía y llegan momentos especiales. En lo económico, ha llegado el tiempo de recoger frutos o planificar a lo grande. El universo está lleno de bendiciones para ti.

Virgo

Esta semana te invita a estar en alerta, Virgo. Alguien no está siendo del todo honesto contigo o puede que seas tú quien no quiere enfrentarse a la verdad de lo que está sucediendo. En el dinero, cuida tus documentos y no hagas promesas. En el amor, no ignores las señales que te muestra el universo.

Libra

Llegan días donde vas a sentir que tienes mucho trabajo. Sabes que aunque los avances son lentos, son seguros y merecen toda tu energía. En el amor, puede aparecer alguien que demuestre interés por ti, pero sin prisas Libra. En el dinero, tendrás días de estabilidad si te organizas bien.

Escorpio

La energía de esta semana te trae una oportunidad que puede cambiarlo todo. Si actúas con inteligencia y le pones equilibrio a tus emociones, puedes ver mejoras importantes tanto en el tema económico, como en el amor. Es un buen momento para que siembres tus sueños y que les des forma desde una base sólida.

Sagitario

Paciencia, mi querido Sagitario, tienes que tener paciencia. Todo lo que estás trabajando, todo tu esfuerzo y pasión darán sus resultados, pero no antes de tiempo. En el amor y el dinero, las cosas mejoran si no te desesperas. Es una semana para respirar, fluir con la vida y confiar en el proceso.

Capricornio

La energía de esta semana te trae preocupaciones, pero sé observador de ti mismo porque pueden ser más mentales que reales. No dejes que tu miedo mental te paralice. En el amor, si algo te está pesando, háblalo con tu pareja. En lo económico, cuida tu energía y no te desgastes pensando en lo peor.

Acuario

Mi querido Acuario, llegan días donde vas a sentir confusión y dudas. No es una semana para tomar decisiones importantes, porque hay cosas que aún no ves claras. No tengas prisa y espera a tener una visión completa de las cosas. En el amor y el dinero, será bueno que revises bien antes de confiar ciegamente en el otro.

Piscis

Vas a toda velocidad Piscis, pero ¿sabes hacia dónde? Esta semana

necesitas pensar antes de actuar, no te dejes llevar por la acción/reacción. En el amor, no corras sin escuchar antes lo que siente tu pareja. En el dinero, revisa bien antes de firmar cualquier papel o tomar una decisión económica.

Si quieres una lectura de tarot personalizada, preguntar por algún tema que te preocupe o saber qué energía te acompaña en tus cartas de vida, escríbeme por privado en Instagram @descubriendoaluna o en TikTok @descubriendoluna.