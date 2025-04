Consulta los horóscopos del 18 al 24 de abril

Aquí van los horóscopos del 18 al 24 de abril. Si sientes que hay algo en tu vida que necesitas entender mejor, quieres claridad sobre un tema que te preocupa o descubrir qué energía te acompaña en tu camino, según tus cartas de vida, escríbeme por privado en Instagram @sannaturaiz o en TikTok @sannaturaiz o a mi email [email protected].

Aries

Tu mundo emocional está sereno y profundo y eso te permite mirar a los demás con compasión y madurez. Abrazas al mundo desde la empatía. En el amor, eres quien calma las aguas y pone ternura donde otros pondrían tensión. Si no tienes pareja, podrías atraer a alguien que te valore por tu capacidad de sentir sin desbordarte. En dinero, no hay grandes saltos, pero sí decisiones sabias desde la intuición. Esta semana te conecta con tu sabiduría emocional.

Tauro

Esta semana te pide coherencia. Vuelve a lo que tiene sentido para ti y no te dejes llevar por lo superficial. En el amor, puede haber conversaciones profundas que fortalezcan el vínculo y traigan un cambio positivo. Si no tienes pareja, podrías cruzarte con alguien con tus mismos valores en el tema amoroso. En lo económico, la energía te pide actuar con sabiduría y paciencia. Escucha tu voz interior, ella tiene más claridad de la que crees y siempre te muestra el camino correcto.

Géminis

Mi querido Géminis, esta semana vas a sentir cierta tensión, como si todo el mundo opinara sobre tu vida y tú no encontraras tu voz. Busca tiempo para estar a solas y escucharte. En el amor, pueden surgir discusiones o malentendidos si no bajas el tono a la hora de comunicarte. Si no tienes pareja, evita entrar en batallas sin sentido. El dinero puede estar algo movido, con gastos que no esperabas. Lo importante esta semana es no tomarte todo como un reto: respira y elige tu luchas.

Cáncer

Esta semana te sientes como un roble: fuerte, sereno y confiado. Todo lo que has trabajado empieza a dar resultados y se nota en el brillo de tu energía. En el amor te conviertes en ese refugio cálido y seguro; si no tienes pareja, podrías cruzarte con alguien que valore tu madurez emocional y tu estabilidad. En lo económico, las decisiones que tomes ahora pueden marcar un antes y un después. Esta semana es tu semana, te sientes firme, centrado y abundante.

Leo

Mi querido Leo, estás más sensible y lejos de ser una debilidad, es tu mayor regalo esta semana. Tu intuición está a flor de piel y si te dejas llevar por ella, tomarás decisiones muy acertadas. En el amor vas a ofrecer ternura, escucha y mucho cariño. Si no tienes pareja, es un buen momento para abrir tu corazón sin exigencias. Confía en la vida. En lo económico, cuanto más en paz estés emocionalmente, más fluidez habrá. Tu mejor guía esta semana es el corazón.

Virgo

Esta semana tu claridad mental está en su punto más alto. Vas a tomar decisiones con cabeza, aunque a veces eso te aleje de lo emocional. En el amor, podrías sentirte algo distante o crítico en tu relación; busca el equilibrio. Si no tienes pareja, vas tomarte un tiempo para observar antes que lanzarte. Económicamente, estás muy lúcido y con buena capacidad para tomar decisiones importantes. Eso sí: no olvides escuchar también al corazón.

Libra

La energía de esta semana te trae confusión, dudas y emociones que no sabes muy bien cómo manejar. Puedes tener sueños raros, intuiciones y hasta inseguridades. No olvides lo mucho que vales. En el amor, puedes sentir que no todo está claro o que hay cosas no se dicen. Busca la comunicación. Si no tienes pareja, no es momento de lanzarte: necesitas claridad interna. En lo económico, no tomes decisiones impulsivas ni firmes nada que no entiendas bien. Dale tiempo. Lo que hoy es niebla, mañana será luz.

Escorpio

Estás en modo enfoque. Esta semana te vas a centrar en mejorar, pulir detalles y crecer desde el compromiso. Y es que tienes la mirada puesta en tus metas y no hay quien te detenga. En el amor, sentirás que podéis trabajar juntos por un objetivo o simplemente apoyar vuestros respectivos caminos. Si estás sin pareja, aún no es tiempo de lanzarte a una relación, estás construyéndote. A nivel económico, el esfuerzo que hagas ahora dará frutos muy pronto. Es una semana para avanzar firme hacia lo que deseas.

Sagitario

Te sientes tan conectado que sacas tu poder sin necesidad de imponerte. Estás más en ti, con calma y decisión, y eso se nota en cómo hablas, cómo caminas y cómo eliges. En el amor, sabrás cómo acompañar desde el respeto, sin querer cambiar al otro. Si no tienes pareja, tu magnetismo emocional puede atraer a alguien con quien conectar desde la autenticidad. Económicamente, todo fluye mejor cuando actúas con confianza y no con prisa. Tu energía esta semana inspira al mundo.

Capricornio

Esta semana vas a sentir que tienes ganas de romper con lo conocido y empezar de nuevo, pero cuidado con impulsos sin dirección. Para, respira y organiza antes de tomar acción. En el amor, podrías sentirte algo inquieto o con ganas de cambiar rutinas. Si no tienes pareja, podrías lanzarte a una conexión inesperada… pero, no te ilusiones demasiado pronto. A nivel económico, hay riesgo de tomar decisiones sin pensar. Tómate un respiro y decide desde el centro, no desde la prisa.

Acuario

Mi querido Acuario, llega una semana de despedidas emocionales. Estás soltando algo o a alguien y aunque duele, sabes que es lo correcto, lo que necesitas para avanzar. En el amor, puedes sentir distancia o la necesidad de dar un paso atrás para reencontrarte contigo. Si no tienes pareja, este es un momento para mirar hacia dentro y sanar viejas heridas. En lo económico, puede haber un cierre o un gasto importante que te haga replantearte prioridades. Esta semana no es para correr, sino para soltar y confiar en lo que viene.

Piscis

Mi querido Piscis, esta semana te llega ayuda, apoyo y reconocimiento. Te das cuenta de que no tienes que hacerlo todo solo y eso te alivia. Disfruta del acompañamiento. En el amor, es buen momento para reforzar la relación desde el compromiso y la cooperación. Si no tienes pareja, podrías conocer a alguien en un entorno donde trabajes o aprendas. A nivel económico, alguien puede tenderte la mano o surgir una propuesta interesante. Estás creando algo hermoso y lo haces acompañado.