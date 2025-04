Consulta los horóscopos del 11 al 17 de abril

Aquí van los horóscopos del 11 al 17 de abril. Si sientes que hay algo en tu vida que necesitas entender mejor, quieres claridad sobre un tema que te preocupa o descubrir qué energía te acompaña en tu camino, según tus cartas de vida, escríbeme por privado en Instagram @sannaturaiz o en TikTok @sannaturaiz o a mi email [email protected].

Aries

Llegan días donde vas a tomar las riendas de tu vida con firmeza y sabiduría, mostrando tu mejor versión al mundo. Tu madurez y seguridad interior se reflejan en tus decisiones y eso se nota. En el amor, estás en un momento maravilloso para dar lo mejor de ti y construir algo sólido. Si no tienes pareja, podrías atraer a alguien con las ideas claras. En el dinero es una semana de liderazgo, de reconocimiento o ganancias bien merecidas.

Tauro

Esta semana llega una energía que te invita a soltar, sanar y mirar hacia el futuro con madurez. No es fácil irse cuando se ha puesto tanto, pero a veces es necesario soltar para avanzar hacia algo nuevo. En el amor, vas a vivir despedidas emocionales o la necesidad de tomar distancia para pensar. Si estás sin pareja, aún estás soltando algo del pasado que te impide abrirte. Regálate un poco más de tiempo. En el dinero, no es el momento de grandes cambios, pero sí de planear con calma tu próximo paso.

Géminis

Llega una energía que abre tu corazón y todo lo nuevo que nace esta semana viene cargado de emoción en estado puro. En el amor, te vas a sentir muy conectado y mostrarás tus sentimientos sin miedo. Si no tienes pareja, hay energía para nuevas conexiones o para un renacer de vínculos del pasado. En el dinero, es un buen momento para comenzar algo que te entusiasme y que tenga potencial a largo plazo.

Cáncer

Llega una semana de despedidas, cierres o decisiones necesarias para tu bienestar emocional. Sabes que ya no puedes seguir en lo mismo, aunque duela. En el amor, podrías sentir la necesidad de alejarte y plantearte si quieres seguir con la relación. Si no estás en pareja, tómate tu tiempo para cerrar viejos ciclos y poder así abrirte a algo mejor. En el dinero, es el momento de dejar atrás un proyecto o situación que ya no te llena. Hay algo nuevo esperándote.

Leo

Esta semana el universo te recompensa con estabilidad, amor y seguridad en ti mismo. ¡Disfrútalo! Lo que has trabajado empieza a dar frutos en todos los niveles. En el amor, disfrutáis de una etapa bonita y con futuro; si estás sin pareja, alguien aparece y te regala energía de hogar. En el dinero va a ser una muy buena semana para cerrar acuerdos, recibir dinero pendiente o consolidar tu situación económica.

Virgo

Mi querido Virgo, llega una semana de emociones intensas, intuición agudizada y algo de confusión. Lo que llega a tu vida puede no ser transparente, así que escucha tu voz interior antes de actuar. En el amor, son días para que cuides la comunicación en tu relación. Ábrete y comunica lo que sientes. Si no tienes pareja, es importante que no proyectes en el otro lo que deseas tener. En el dinero, no es buen momento para arriesgar. Observa antes de decidir.

Libra

Esta semana brillas con fuerza, estás en tu centro y sabes lo que quieres sin dudar. Son días donde tu presencia y tu carisma te van a abrir puertas. En el amor, tu fuego interno pondrá un toque de aventura en tu relación, rompiendo la monotonía. Si no tienes pareja, estos días sentirás que te atraes a todo el mundo sin intención de buscar. En el dinero, llega un momento de confianza, liderazgo y grandes oportunidades si tomas acción.

Escorpio

Una energía impulsiva y vibrante te mueve a ir tras lo que te apasiona. Esta semana es fuego puro: aprovecha el impulso, pero sin perder el rumbo. En el amor, sentirás una atracción intensa con tu persona favorita. Llegan aventuras y pasión; si estás sin pareja, aparece alguien que te descoloca, que rompe todos tus esquemas y te invita a dejarte llevar. En el dinero, es un buen momento para emprender o probar algo nuevo, pero mide bien los riesgos.

Sagitario

Te llega una ola de energía positiva para avanzar, tomar decisiones y lanzarte hacia tus metas. La fuerza que te acompaña esta semana te empuja a moverte y conquistar todo lo que deseas. En el amor, es tiempo de avanzar y de centrarse en proyectos conjuntos; si no tienes pareja, podría cruzarse alguien en tu camino durante un viaje o en una situación inesperada. En el dinero llegan los triunfos a tu vida si te mantienes enfocado. Aprovecha este impulso que te da la vida.

Capricornio

Esta semana vas a tener muchas ilusiones en tu mente, pero no todas son lo que parecen. Ten cuidado con idealizar o perderte entre fantasías. Recuerda conectar con la realidad. En el amor, es importante que no te dejes llevar por las expectativas y seas capaz de ver tu relación desde lo que es. Si estás sin pareja, podrías sentirte confundido sobre lo que realmente estás buscando. En el dinero, no tomes decisiones sin revisar bien la letra pequeña. Algunas ofertas pueden ser espejismos.

Acuario

Sientes que llevas demasiadas cargas encima y eso te está pesando. No todo lo que llevas es tuyo. Es hora de aligerar y soltar aquello que no te pertenece. En el amor, podrías sentir que estás dando más de lo que recibes y que necesitas que la relación encuentre un equilibrio; si no estás en pareja, el cansancio emocional te va a cerrar puertas a nuevas conexiones amorosas. En el dinero, aprende a delegar si quieres que los buenos resultados sean una realidad.

Piscis

Mi querido Piscis, es momento de pensar con la cabeza fría y tomar decisiones importantes. Tu claridad mental será tu mejor aliada esta semana. En el amor, vas a poner más lógica que corazón y es que toca hablar con honestidad. Si estás sin pareja, vas a sentir que estás más exigente y racional a la hora de abrirte a alguien nuevo. En el dinero, la planificación, estrategia y la toma de decisiones firmes será lo que te lleve al éxito. No te dejes llevar por impulsos.