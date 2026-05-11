Conocen a una turista en un bar de Mallorca y la acaban violando en un descampado tras meterle droga en la copa

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por una brutal agresión sexual a una turista en el municipio de Manacor (Mallorca), a la que violaron en la parte trasera de un coche en un descampado tras haber vertido droga en su bebida. Ambos individuos ya han ingresado en prisión por orden judicial.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes 1 de mayo. La víctima, que se encontraba de vacaciones en la isla, estaba sentada sola en la terraza de un bar cuando un hombre se acercó para iniciar una conversación. Poco después, un segundo individuo, conocido del primero, se unió al grupo.

La interacción transcurrió con aparente normalidad hasta que la mujer se ausentó un momento para ir al baño, dejando su copa encima de la mesa. Al regresar, los dos hombres insistieron de forma reiterada en que terminara su consumición. A partir de ese instante, la mujer comenzó a experimentar síntomas incompatibles con la ingesta de alcohol, sintiendo un malestar extraño y repentino. Ante su intención de solicitar un taxi para regresar a su domicilio, los individuos se ofrecieron a trasladarla en su vehículo particular.

Agresión sexual en un descampado y huida

Según el testimonio de la denuncia, la víctima solo conserva recuerdos fragmentados o «flashes». No obstante, recuerda haber sido trasladada a una zona oscura, sin edificaciones y apartada, donde los dos hombres habrían aprovechado su estado de semiinconsciencia para agredirla sexualmente en la parte trasera del turismo.

En un momento de lucidez, la mujer logró escapar del coche a pie, cruzó una carretera y solicitó auxilio en la primera vivienda que encontró. Los residentes, ante el evidente estado de agitación de la víctima, alertaron de inmediato a la Policía Nacional.

Tras personarse una patrulla en el lugar, se activó el protocolo de agresiones sexuales y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario. La investigación fue asumida por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Manacor, con el apoyo de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

Gracias a la descripción y los datos aportados por la víctima, los agentes lograron la identificación de los sospechosos. Las pesquisas policiales se centraron entonces en su localización y en la intervención del vehículo utilizado para realizar la correspondiente inspección ocular técnico-policial.

La operación culminó con la detención de ambos varones en un corto espacio de tiempo. Cabe destacar que, en el momento del arresto, a uno de los implicados se le intervino una caja de medicamentos.

Tras ser puestos a disposición del juzgado de guardia el pasado lunes, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para ambos detenidos.