Los comercios de Palma reclamarán a los impulsores de Blocus las pérdidas por los cierres de viernes y sábado

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien de qué manera reclamar a los responsables de las convocatorias de Blocus del pasado fin de semana en Palma los perjuicios económicos ocasionados por los cierres prematuros de viernes y sábado ante la posibilidad de que se produjeran disturbios.

La presidenta de la patronal, Carolina Domingo, ha lamentado las pérdidas económicas que sufrieron los comercios del centro de Palma que se vieron obligados a cerrar antes de hora por el temor a que las concentraciones no comunicadas de Blocus derivaran en altercados.

Según ha añadido, a las puertas de campañas como las del Black Friday o Navidad, el comercio no tiene por qué vivir «con miedo» ni con la incertidumbre de no saber cuándo se va a producir el siguiente altercado. Así, ha ordenado a los servicios jurídicos de la patronal que estudien de qué manera dar con los instigadores de las concentraciones para reclamarles por los perjuicios económicos derivados de los cierres en momentos tan importantes para los comercios como son los viernes y los sábados por la tarde. «Y si son menores, que las pérdidas las asuman sus padres. No podemos quedarnos con los brazos cruzados», ha afirmado.

Agradecimiento a la Policía

La patronal, al mismo tiempo, ha agradecido a todas las instituciones, cuerpos de seguridad y profesionales que han garantizado la seguridad ciudadana y han protegido la actividad comercial de Palma ante las convocatorias difundidas por el movimiento Blocus.

En un comunicado, la asociación ha reconocido especialmente la labor de la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Palma, la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, así como la atención y preocupación mostradas por el Govern.

Pimeco ha extendido al agradecimiento a Bomberos de Palma, Protección Civil, los servicios sanitarios y de emergencias, y a todos aquellos profesionales que, desde sus respectivas responsabilidades, contribuyen a garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta de nuestra ciudad.

«Muchos comerciantes han vivido momentos de preocupación e incertidumbre ante la posibilidad de que se produjeran disturbios, daños en establecimientos o alteraciones de la actividad comercial», han señalado en un comunicado.

Por fortuna, han subrayado, la presencia policial, el trabajo preventivo y la actuación de los agentes han contribuido a que las convocatorias finalizaran sin incidentes graves ni daños significativos en los establecimientos, recuperándose la normalidad en las calles comerciales.

Pimeco ha destacado especialmente la «profesionalidad, dedicación y disposición» de los agentes que han estado a pie de calle, así como la atención recibida por parte de los responsables institucionales y policiales para trasladar información y tranquilidad a los comercios asociados.

«La seguridad de nuestras calles, de nuestros trabajadores, de nuestros clientes y de nuestros establecimientos es fundamental para la convivencia y el normal desarrollo de la actividad comercial», han apuntado en el comunicado.

La patronal ha reafirmado su respeto al derecho de manifestación pacífica, pero ha recordado que ninguna reivindicación puede justificar la violencia, las amenazas o los daños a personas y establecimientos.