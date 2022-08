El Racing de Santander hizo ayer oficial la llegada en calidad de cedido del jugador del Mallorca Jordi Mboula, adelantada el día anterior por OKBALEARES. Tras la salida del extremo catalán el Mallorca sólo está pendiente de resolver la situación del delantero Álex Alegría, por el que de momento no hay ofertas. Mboula disputó el año pasado 11 partidos en Primera División antes de marcharse cedido al Estoril. Cuando vuelva el 30 de junio próximo aún le quedará un año de contrato.

📝 FICHAJE | Jordi Mboula se une a la plantilla del Racing 2022/23. ¡Bienvenido, @jordimboula1! https://t.co/MNzQhUEwhe pic.twitter.com/LCguQwcQ7V — Real Racing Club (@realracingclub) August 24, 2022

Mboula tenía mercado en Segunda División, en Bélgica y en Portugal, pero al final todas las partes han coincidido en que la mejor opción era la del Racing de Santander, un recién ascendido en el que juega el mallorquín Miquel Parera. Mboula seguirá perteneciendo al Mallorca y en estos momentos uno de los puntos que faltan por cerrarse es decidir si se incluye o no una opción de compra en la operación.

Por otro lado, El Mallorca sabe que tiene un grave problema con Álex Alegría, no sólo por su salario de un millón de euros, sino porque si no lo coloca en otro equipo no va a tener más remedio que inscribirlo. El plasentino tuvo dos ofertas, pero ambas eran del extranjero: una le vinculaba al Wisla Krakovia. El otro, más contundente, al Northeast United, equipo de la Superliga india que juega en la ciudad de Guwahati, una metrópolis situada en el estado de Assam, en la India.

Álex Alegría, con dos años todavía de contrato, se muestra reticente a abandonar España para jugar en este tipo de Ligas. El jugador prefiere esperar para ver si le llega algo a última hora, pero lo cierto es que desde España está habiendo poco interés hacia él. La pasada temporada jugó cedido en el Burgos, pero no marcó ningún gol y no aprovechó tampoco su oportunidad.

Álex Alegría es uno de los jugadores con ficha más alta de la plantilla. Su salario es de un millón de euros anuales que, por supuesto, repercute directamente en el límite salarial del equipo. De ahí la necesidad de encontrar a un equipo que no sólo libere su ficha, sino que también permita al Mallorca reducir parte de la pesada nómina del futbolista plasentino, ya que el club da por hecho que no habrá nadie que le pague íntegro su salario, por lo que le tocará al Mallorca hacerse cargo de la diferencia.