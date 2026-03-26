Calvià recuerda a Malén Ortiz en el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Calvià ha recordado a Malén Ortiz, desaparecida en diciembre de 2013, con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente.

La madre de la joven, Natalia Rodríguez, ha leído una declaración institucional de todos los partidos, poniendo voz a las reivindicaciones de las familias que enfrentan este «vacío insondable».

Durante su intervención, la madre de Malén Ortiz ha subrayado la necesidad de mejorar el amparo legal para las víctimas y sus allegados: «En este día, consideramos necesario seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. Resulta imprescindible seguir trabajando para dotar a nuestro país de un marco jurídico claro y específico —Estatuto de la Persona Desaparecida, Fiscalía especializada— a fin de que se lleve a término la investigación de las desapariciones en tanto que mandato legal imperativo».

La declaración leída ante el Pleno ha destacado que ninguna sociedad puede permanecer insensible ante este drama y ha reafirmado la voluntad de las entidades locales de actuar como referencia cercana y permanente para quienes buscan respuestas, informa el consistorio calvianer en un comunicado. Asimismo, se ha hecho hincapié en la importancia de una coordinación eficaz entre administraciones y Cuerpos de Seguridad para actuar con rapidez y rigor en cada caso.

Tras la lectura, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, se ha dirigido directamente a la madre de Malén para expresar el apoyo unánime de la corporación municipal. «No puedo imaginar mayor dolor que el de perder a un ser querido y vivir en la incertidumbre de saber qué ha sido de él», ha expresado el primer edil. «La empatía que nos hace humanos se queda corta ante un drama tan grande. Lo he pensado muchas veces y soy incapaz de ponerme en los zapatos de las familias y amigos de los desaparecidos».

Amengual ha continuado su intervención poniendo en valor la fortaleza de Natalia Rodríguez: «Son estas causas las que nos ponen frente al espejo y nos hacen ver lo pequeños que somos. Más aún cuando nos comparamos con la madre de Malén, una mujer con un valor y entereza envidiables. Natalia, eres un ejemplo para todos».

Con este acto, Calvià se suma al compromiso de impulsar acciones de sensibilización y visibilidad para que estas familias no se sientan solas.

Los datos del Centro Nacional de Desaparecidos reflejan la magnitud del desafío: actualmente figuran casi 7.000 casos abiertos de personas desaparecidas sin causa aparente, de los cuales más de 900 corresponden a desapariciones anteriores al año 2010. Como se ha recordado en el Pleno, «mientras falte alguien, también nos falta algo a todos como sociedad».