Cae un narcopiso en Son Gotleu : 110 plantas de marihuana, una escopeta de balines, una pistola y dinero en efectivo

La Policía Nacional ha desarticulado un narcopiso ubicado en el barrio palmesano de Son Gotleu dedicado a la plantación y venta de marihuana y hachís. En total, los agentes han intervenido 116 plantas, dos armas de aire comprimido, y dinero en efectivo. El morador ha sido detenido por los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes del Grupo II de Estupefacientes recibieron las primeras pistas: en un domicilio del conocido barrio de Son Gotleu, en Palma, se sospechaba que se estaba cultivando marihuana a gran escala. Según los indicios, la vivienda no solo servía como centro de cultivo, sino que allí mismo se elaboraba y preparaba la sustancia para su posterior venta y distribución en el mercado ilícito.

Tras realizar las pesquisas correspondientes, los investigadores confirmaron las sospechas. El presunto autor efectivamente poseía plantaciones y diversos enseres específicos para la producción de la droga. Con las pruebas sobre la mesa, la Policía Nacional solicitó y obtuvo la correspondiente autorización judicial para proceder al asalto del inmueble, el cual se ejecutó el pasado jueves.

De esta manera, al entrar en la casa, los agentes se encontraron con una infraestructura perfectamente diseñada. La instalación estaba dividida en dos estancias especializadas para optimizar el rendimiento de las plantaciones. En total, se intervinieron 116 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento.

Asimismo, la instalación eléctrica que alimentaba todo este complejo sistema era completamente ilegal. Y es que este tipo de enganches clandestinos no solo suponen un fraude, sino que conllevan un altísimo riesgo de sobrecarga eléctrica, con el consecuente peligro inminente de originar un incendio en pleno bloque de viviendas.

Además del cultivo, los policías hallaron en el lugar compresores de aire y aparatos de ventilación e iluminación de alta eficiencia, más de un kilo de hachís, una cantidad no especificada de dinero en efectivo, una escopeta y una pistola de aire comprimido y diversos útiles destinados al cultivo, pesaje, venta y distribución de la droga.

Una vez asegurada la zona, los agentes del Grupo II de Estupefacientes procedieron al desmantelamiento completo de la plantación. Con el objetivo de erradicar por completo la actividad delictiva en el inmueble, la Policía solicitó de inmediato la destrucción de todas las instalaciones (el sistema eléctrico fraudulento, los equipos de ventilación y el aparataje de iluminación). Una vez recibida la autorización necesaria, se procedió a la destrucción completa de toda la infraestructura.

El operativo se cerró de manera exitosa con el arresto del varón, quien ya ha sido puesto a disposición judicial por los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.