BIAM Audiovisual 2026 arrancó en Menorca con doce proyectos en pitching, formación para creadores y la Noche del Audiovisual Balear

El BIAM – Menorca Film Market se celebró los días 26 y 27 de octubre en Maó, en paralelo al Projecta Menorca Film Fest, y reunió a creadores, productoras, televisiones e instituciones en dos jornadas de formación, pitchings y networking.

Menorca volvió a convertirse en punto de encuentro de la industria audiovisual con el BIAM 2026 – Menorca Film Market, que abrió dos intensas jornadas dedicadas a la formación, la presentación de proyectos en desarrollo y el networking profesional. El encuentro se desarrolló en paralelo al Projecta Menorca Film Fest, con actividades en el Lazareto, Ocimax y el Club Marítimo de Mahón.

Lunes 26 de octubre: formación para proyectos y Noche del Audiovisual Balear

La primera jornada arrancó por la tarde con un bloque de formación privada para los equipos de los proyectos seleccionados, en el hotel Catalonia:

16:30h – Subvenciones, con Diana de la Cuadra (ICIB).

16:50h – Marketing, con Patricia Echevarría (Zeta Studios).

17:10h – Rodar mejor: el decálogo de la sostenibilidad, con Denis Morante (Mrs. Green Film).

17:30h – Test de pitching, con Luis Alcázar (441 Collective).

En paralelo, el Projecta Menorca Film Fest celebró en Ocimax su acto inaugural (18:00h), la charla Presente y futuro del cine con la directora María Ripoll (18:30h) y la primera sesión de cortometrajes a concurso (19:30h).

La jornada culminó a las 21:30h con el Acto inaugural de la Noche del Audiovisual Balear, en Ocimax, con acceso mediante acreditación BIAM-MFM 2026.

Martes 27 de octubre: pitchings, mercado y clausura en el Lazareto

El martes, la actividad profesional se trasladó al Lazareto de Maó, donde se concentró el grueso del programa:

09:00h – Estado y tendencias del audiovisual actual, con Josetxu Palenzuela (La Disidencia) y Gloria Saló (GECA).

09:30h – Incentivos fiscales, a cargo de Transa Consulting y Yunit.

10:00h – Primera sesión de pitchings del Menorca Film Market, con seis proyectos.

11:00h – Píldora formativa: estado del cortometraje español, con Diego Corsini (Cinescalas) y Andreu Fullana (BIAM Audiovisual).

11:30h – Coffee break y networking.

12:00h – Segunda sesión de pitchings, con otros seis proyectos.

13:00h – Píldora formativa: Experiencia Rodaje Menorca, con Ferran Bex (Escaleta Audiovisual), Luis Ortas (Cinètica Produccions) y Lucía Écija (LA78 Films).

13:30h – Lunch time de networking.

15:00h – One to ones: reuniones individuales entre los equipos de los proyectos y los profesionales invitados.

Por la tarde, el Projecta Menorca Film Fest presentó en Ocimax la muestra de los trabajos de su taller infantil (17:30h) y la segunda sesión de cortometrajes a concurso (18:30h), y celebró su entrega de premios y brindis en la Plaza Ocium (20:15h).

El encuentro se cerró con el Acto de clausura y entrega de premios del BIAM – Menorca Film Market a las 21:30h en el Club Marítimo de Mahón, donde se reconocieron los mejores proyectos y pitchings de esta edición. El acceso fue con acreditación BIAM-MFM 2026.

Los proyectos seleccionados para los pitchings abarcaron largometrajes, cortometrajes, series y documental, con una fuerte presencia de historias ligadas a Baleares.

Tramuntana (largometraje de ficción), con guion de Lluís Illescas. Una capitana anclada al velero donde murió su hijo acepta llevar a ocho estudiantes de Biología Marina alrededor de Menorca, en una travesía que una tormenta de tramuntana convertirá en una experiencia límite.

El menorquín (largometraje de ficción), dirigido por Ross Preto, con guion de Rosa Preto y David Desola. Una joven descubre en Menorca la historia de su familia, marcada por la Guerra Civil y la represión, con un llaüt amarillo como símbolo de resistencia.

Los desconectados (largometraje de ficción), de David Desola. Cuatro adictos a la tecnología se someten a una terapia de desconexión digital en una casa rural aislada donde, cuarenta años atrás, se cometió un doble homicidio.

Ones (cortometraje de ficción), dirigido por Marcos Callejo, con guion de Valèria Cuní y Marcos Callejo, producido por Poc a Poc Films y Principal 2 Films. Un hombre de setenta años hereda un viejo llaüt mallorquín con una urna de cenizas y una petición que remueve un pasado que nunca ha contado.

Kintsugi (cortometraje de ficción), escrito y dirigido por Àlex Arroyo, producido por Ensoldemà Films y Taskovski Films Ltd. Dos antiguos amantes se reencuentran en un motel para empezar de nuevo, en un espacio cargado de la memoria de otras historias de amor.

Crossing the Line (largometraje documental), dirigido por el cineasta menorquín Jordi Escandell y producido por Empatic. Un viaje tras los pasos del naturalista británico Alfred Wallace por las selvas del archipiélago indomalayo.

Blanca Roseta (cortometraje de ficción), escrito y dirigido por Francesca Hernández Gil. Tras la muerte de su padre, una adolescente que trabaja de camarera en un todo incluido de Eivissa conoce a un turista británico millonario interesado en ella.

Les nits heretades (largometraje de ficción), de Amèlia Barberà. Una mujer descubre que su verdadero padre era un menorquín desconocido que le ha dejado en herencia una casa en la isla y una nueva familia, a la que oculta su intención de venderla.

Libre (largometraje de ficción), de Ferran Bex. Tere, una mujer con síndrome de Down, decide independizarse tras la muerte de sus padres.

Plaga (miniserie de ficción), de Olga Alamán y Nacho Ruipérez. Cinco episodios que mezclan drama, sátira, romance y terror acuático en una isla mediterránea colapsada por el turismo, donde la llegada de un tiburón destapa los conflictos de sus visitantes.

Elígeme a mí (serie de ficción), de Pamela Pons Sáez. En una Menorca desconectada del mundo, un sistema de matchmaking garantiza el amor libre hasta que una joven de la gran ciudad decide imponer su propia idea del amor.

NUA (serie de ficción), creada por Ann Prelló y producida por Empatic Films. Una actriz mallorquina vuelve a casa para cuidar de su madre enferma y ve cómo resurge el trastorno de la conducta alimentaria que creía superado.

El BIAM – Menorca Film Market 2026 se consolidó así como una cita de referencia para el audiovisual balear, combinando formación, visibilidad de proyectos y oportunidades de financiación y coproducción en un entorno único como era la isla.