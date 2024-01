Benicarló-Fibwi: complicado test para los mallorquines

Duro test para los mallorquines: el Fibwi Palma afronta mañana domingo a las 18 horas un partido más que exigente. El equipo entrenado por Ricardo Úriz viaja hoy por la mañana rumbo a Benicarló para enfrentarse al Maderas Sorlí Benicarló, uno de los firmes candidatos a discutirle al Odilo Cartagena su liderato de grupo de aquí a final de la presente temporada.

Tras la derrota encajada ante el CB Prat en un partido en el que el Fibwi Palma llegó a empatar hasta en dos ocasiones el encuentro, el conjunto de Son Moix ha trabajado a lo largo de la semana en varios aspectos claves para evitar que la desconexión vivida en los últimos tres minutos de encuentro de la pasada jornada vuelva a suceder y acabe costando a los mallorquines un nuevo encuentro.

Sin poder contar aún con Naoll Balfourier y Marc García, Ricardo Úriz afronta el duelo con el resto de la plantilla del Fibwi Palma disponible estando, además, muy pendiente, del proceso de recuperación de los dos jugadores mencionados ya que su incorporación al grupo en un futuro no muy lejano le dará más profundidad de plantilla al técnico navarro para pelear por salir de la zona baja de la tabla clasificatoria. Los mallorquines, que suman cuatro derrotas consecutivas, son actualmente penultimos.

Enfrente, el Fibwi Palma va a tener mañana a un rival que, dirigido por Adrián Alonso, cuenta con una plantilla con jugadores a tener muy en cuenta como son Volodymyr Orlov, referente en la pintura, Anthony Libroia, base referente del equipo y quizá el jugador más destacado del equipo así como los ex palma Alejandro Rivas, Fausto Ruesga o el recién incorporado Víctor Moreno que ha llegado para reforzar al equipo de Alonso en esta segunda vuelta de la temporada tras su paso por el Fuenlabrada.

Pese a saber que la empresa es harto complicada, Ricardo Úriz tienen muy claro que el partido en Benicarló debe servirle al equipo para dar un paso al frente y confirmar que la sensible mejora, pese a que los resultados no han llegado, mostrada en los partidos de estas últimas jornadas no ha sido un espejismo. «Tenemos que ser consistentes durante los 40 minutos», explicaba el pasado jueves en la previa del partido el técnico que subrayaba también que «el equipo está mostrando cosas en fases de minutaje cortas y lo que tenemos que lograr es que ese minutaje se extienda. Si seguimos en esa línea durante más tiempo tendremos más opciones de ganar».