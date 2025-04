Los bebés descubren a la Orquesta Sinfónica de Baleares

Días atrás tenía lugar un hecho insólito perfectamente encuadrable digamos que en la categoría de actividad pionera. Resulta que los días 5 y 6 de abril se desarrolló el proyecto de acercar la Orquesta Sinfónica de Baleares a los pequeños en edades comprendidas entre 0 y 6 años; la primera cita para los bebés en pañales y la segunda, los menudos algo más crecidos. Tiene todas las papeletas esta iniciativa de haber sido diseñada por una mujer y además madre. Teniendo en cuenta que la Sinfónica, desde su refundación en 1989, solo ha tenido una mujer en la gerencia, parece lógico pensar que se debe a Cristina Martínez la autoría de un fenómeno aquí nunca visto.

Me enteré porque la gerente me envió un mensaje de voz en el que me daba los pormenores de la idea y cómo iba a desarrollarse e invitándome a asistir en caso de parecerme interesante. La verdad es que la propuesta me sedujo de inmediato, así que me acerqué el domingo 6. Llegado a la entrada no me dejaron pasar. El imperativo era sólo admitir adultos, si iban acompañados de niños, que no era mi caso. Mientras discutía con el funcionario vestido a la usanza de los seguratas del Consolat de Mar pude observar, fugazmente, lo que sucedía en el interior de La Lonja. Era una fiesta agradecida.

Después supe que la medida respondía al hecho de ser fin de semana y que son días en que los cruceristas toman por asalto los edificios históricos.

Desde el primer momento se había elegido como escenario La Lonja dadas sus perfectas condiciones de acceso y, además, por lo espacioso del lugar. La orquesta se había reducido a una veintena de músicos de los 75 que hay en plantilla, porque al no haber disponibilidad de fechas se optó por acudir al aljibe de Es Baluard. Finalmente, alguien en las alturas movió los hilos y se abrieron por encanto las puertas de La Lonja. Bien hecho. ¿Prohens?

Puede decirse sin la menor posibilidad de equivocarse que los días 5 y 6 de marzo los bebés descubrieron a la Orquesta Sinfónica de Baleares, los más pequeños con aires festivos y los mayores –aunque no tanto- a partir de la aplicación de principios didácticos. El balance es el siguiente: más de mil personas acudieron el sábado y en torno a las 850 el domingo. El éxito ha sido tal, que ya se ha programado una segunda edición los días 5, 6 y 7 de marzo de 2026, de nuevo en La Lonja, razón por la cual se va a ampliar el número de músicos que participarán. Confiemos en que de afianzarse la idea, en un hipotético retorno de la izquierda al poder autonómico no se carguen la propuesta por su afición al sexo líquido y negación visceral de la familia.

Todo se cuidó hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, el sábado se instaló el área de atención al bebé para cambiar los pañales (accesorios incluidos) y habilitándose una suerte de parking para cochecitos. Además de chupetes y pegatinas con la leyenda Estuve en mi primer concierto con la OSIB. El domingo, en cambio, la iniciativa era explicar a los más mayores cómo se distinguen los instrumentos de una orquesta, ayudándoles a entender mejor los secretos del sinfonismo. Y siempre, sin dejar de lado los aires festivos.

Hay una pregunta no menos importante: ¿cuál era el repertorio? Vistas las piezas seleccionadas, entre otros compositores Dukas, Joplin, Offenbach, Anderson, Dvorak o Tchaikovosky, estamos hablando de repertorios que son perfectamente encuadrables en la programación de temporada de la Orquesta Sinfónica de Baleares, puesto que el objetivo era «ofrecer una experiencia sensorial única pensada para fomentar el amor por la música», según se lee en la nota de prensa emitida por el Govern balear.

Enhorabuena a la gerencia de la OSIB por su determinación de querer estar con los más pequeños, a los músicos por hacerlo realidad y a Pablo Urbina por dirigir, y a todos aquellos, incluida la animadora Ana Gasco, por hacer realidad pensamiento de mujer en una sociedad matriarcal como la nuestra.