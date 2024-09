Baleares se ha visto obligada a devolver 3,3 millones de los fondos europeos del mecanismos de Recuperación y Resiliencia y pronto devolverá otros 3,6 millones. Al final, y de momento, el Govern habrá tenido que devolver el 36% de los 18,5 millones recibidos por la Conselleria de Economía y Hacienda que preside Antoni Costa. Los primeros 3,3 millones antes mencionados se devolvieron por decisión del anterior Govern de Francina Armengol. El motivo son las restricciones y el nulo interés de los programas de inversión que impone el Gobierno de Sánchez.

Costa ha manifestado este martes en el Parlament que el dinero se devuelve debido a las restricciones y plazos que imponen los ministerios para ejecutar proyectos con cargo a estos fondos. También ha comentado que el Gobierno de la nación impone destinar el dinero de los fondos europeos a programas que no tienen ningún interés para Baleares. En este sentido ha señalado el ejemplo de un programa que se sacó a concurso que no registró ni una sola solicitud.

Así, Antoni Costa ha aclarado que desde la Conselleria que el encabeza «solo se han retornado un 36% de fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en ningún caso», ha añadido, «más de la mitad de dichos fondos», como han afirmado desde el PSIB-PSOE.

Costa ha respondido de este modo a una pregunta formulada por parte del diputado socialista Carles Bona, a quien el conseller le ha pedido que «deje de mentir» o, en su defecto, «de tergiversar» porque «la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación tiene asignados 18,5 millones de euros, de los que, hasta este momento, se han retornado 3,3 millones, a instancias del anterior Govern de Francina Armengol, y, por desgracia, se ha tenido que comunicar al Estado la intención de retornar 3,6 millones más, lo que supone un 36% de los fondos, no más de un 50%, como usted dice».

En detalle, el conseller ha apuntado que «no se han ejecutado los fondos correspondientes al Programa Único, concretamente tres de los cuatro proyectos para desplegar infraestructuras de banda ancha, y las razones son muy sencillas, de hecho fue el Govern de Armengol quien se las comunicó al Estado».

Así, Costa ha recordado como «el 28 de junio del año 2022 el Govern de la socialista Francina Armengol comunicó al Estado que no ejecutaría el Programa Único, dedicado a industrias y a empresas, porque en Baleares no existen finalidades establecidas por el Estado». «Se retornan 490.000 euros y 15.700 euros de intereses y, en esta misma carta, se renuncia a 1,1 millones de euros», ha añadido.

El conseller también se ha referido al Programa dedicado a Edificios, con 1,7 millones de euros. «Se saca la convocatoria, con los términos establecidos por el Estado y el resultado es un éxito rotundo, cero beneficiarios», ha ironizado, señalando el «fracaso estrepitoso y el retorno de los 1,7 millones de euros».

Finalmente, Costa ha mencionado el Programa dedicado a servicios para los Ayuntamientos que, según ha indicado, «se inadecua a las necesidades de Baleares». A esta convocatoria, ha rememorado, «se presentan ocho ayuntamientos, y cinco renuncian inmediatamente cuando ven el papeleo que implica». «Retorno de 3,6 millones de euros, que hemos tenido que hacer», ha indicado el conseller.

«Esto es lo que hemos dicho desde el principio. No queremos devolver ni un euro pero la gestión de los fondos europeos que hace el Gobierno de Sánchez impide la posibilidad de no hacer el retorno. Demasiada burocracia, plazos demasiado cortos e inadecuación a las necesidades de los ciudadanos de Baleares. Y no lo digo yo, ya lo decía el Govern de Armengol, así que deje de decir mentiras».

Con estas palabras, el conseller ha querido responder a las acusaciones «de falta de gestión» vertidas por el socialista Carles Bona, quien ha acusado al Govern de «ser la oposición al Gobierno de Sánchez» y de «no hacer nada» para evitar el retorno de fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que, según ha advertido, supone «peores servicios públicos para Baleares».

Armengol devolvió 3,4 millones

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha revelado este martes que el Pacte devolvió cuatro días antes de las elecciones autonómicas de 2023 unos 3,4 millones de euros de fondos europeos para la creación de plazas de Formación Profesional (FP).

Vera ha respondido de este modo a las críticas de la oposición en relación a la renuncia de hasta cinco millones de euros destinados también para la creación de plazas de FP.

Esta devolución, han señalado fuentes de la Conselleria, se debió a no haber desarrollado reconocimientos y acreditaciones de las competencias profesionales, formación en digitalización y en sostenibilidad aplicadas a los sectores productivos y una pequeña parte a redimensionado de la oferta de FP

El conseller ha recordado que no se pueden crear plazas si no hay espacio para ello y ha acusado al PSIB de sufrir «amnesia selectiva». El responsable de Educación se ha comprometido a seguir impulsando la ampliación de plazas y a abordar la problemática estructural de la falta de infraestructuras.

Vera ha respondido a la diputada del PSIB Amanda Fernández, que ha criticado que se haya renunciado a cinco millones de euros y ha alertado del intento de privatización de la educación después de que el 30 por ciento de las nuevas plazas sean concertadas.

En otro momento del debate, el conseller ha salido al paso de las críticas del también socialista Álex Pitaluga en relación a la concertación de plazas con escoletas privadas en lugar de crear nuevas.

El conseller ha argumentado que se han concertado plazas para garantizar un acceso universal a la gratuidad de la etapa 0-3 porque no había suficientes plazas públicas.