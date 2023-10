El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha emitido un decreto en el que ordena el derribo de las obras ilegales e ilegalizables que se estaban ejecutando en la terraza de la muralla protegida y catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) del museo de Es Baluard.

Así lo ha hecho público en rueda de prensa el concejal de Urbanismo del PP, Oscar Fidalgo, en la que ha informado de que el consistorio envió a un arquitecto para revisar las obras in situ y que ha sido después de esta intervención y de repasar la documentación del proyecto, cuando se ha determinado que las obras son «manifiestamente ilegalizables». Por tanto, se ha abierto un expediente de disciplina urbanística y se ha ordenado su suspensión.

Todo ello después de la denuncia realizada por la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) de unas obras que fueron paralizadas el pasado viernes, de manera cautelar, por la Comisión Insular de Patrimonio del Consell de Mallorca.

Tras revisar la documentación del proyecto, el arquitecto municipal ha constatado que existen obras no autorizadas en la terraza anexa, como muros y tramos de muros no grafiados en la documentación previa y no coincidentes con los aprobados al presentar cotas de alzada de 130 centímetros.

Se han construido, además, muretes de tocho cerámico para sustentar los entarimados junto a jardineras no grafiadas en los planos y existentes en la obra, mientras el suelo detrás de la estructura del espejo de agua está agujereado, habiéndose introducido tuberías en el subsuelo tras ejecutar su excavación.

Obras todas ellas «manifiestamente ilegalizables», tal y como las calificó Fidalgo, que certificó que todas fueron «ejecutadas fuera del expediente» con el agravante de que «el soterramiento de las tuberías de agua incumple el acuerdo de la Comisión de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca».

Por todo ello, el Ayuntamiento de Palma ha decretado el inicio de un expediente de disciplina urbanística para restablecer la realidad urbanística y física en la zona, ordenando la inmediata suspensión de las obras e impuesto una multa coercitiva por valor del 10% de las obras ejecutadas, y de como mínimo de 600 euros, concediendo a los sancionados 15 días para que trasladen sus alegaciones.

ARCA, por su parte, manifestó en un comunicado que «no se puede consentir que se inserten en la muralla de Palma unas instalaciones que quieren crear un ambiente más acercado a la terraza de un hotel exclusivo y de alto standing y que utiliza el patrimonio como si fuera un contenedor pero que no busca su contemplación y disfrute» y por tanto «no puede permitirse un beach club en la muralla de Palma».

«La intervención propuesta es en sí misma inapropiada para el lugar y aleja a la gente de Palma de su uso normal», abundó el colectivo en una nota de prensa en la que apostaban porque la terraza del Baluard, «debe ser accesible a todo el mundo, para que pueda contemplar el Patrimonio en el que está ubicada y también disfrutar de todo el mirador de forma libre y abierta».

«En el punto siete de los pactos establecidos en el contrato de la Fundación con los concesionarios se especifica que éstos conocen el régimen de protección en el que se encuentra el edificio y se comprometen a respetarlo», zanjó la entidad en un comunicado.