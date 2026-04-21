Así se roba perfume y maquillaje de lujo en tiendas de Mallorca: una ‘bolsa búnker’ y algo de destreza

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de 28 y 18 años de edad por robar perfumes y productos de maquillaje de alto valor, algunos de ellos valorados en más de 2.000 euros, en diversos comercios ubicados en las localidades mallorquinas de Santanyí y Campos.

El arresto se produjo el pasado sábado 18 de abril cuando las ladronas, una de ellas de origen magrebí, fueron a cometer el que sería, sin que ellas lo supieran, el último robo. Las mujeres, que en ese momento eran un grupo de tres, irrumpieron en un comercio donde ya se habían sustraído objetos anteriormente.

A la encargada le resultó familiar las caras de las clientas y reconoció rápidamente a las sospechosas por un hurto que había ocurrido días atrás. Al verse identificadas, las ladronas abandonaron la tienda a la carrera, mientras la comerciante daba aviso a la Benemérita. Minutos más tarde, los agentes empezaron a dar batidas por la zona para dar con las sospechosas, quienes finamente fueron localizadas gracias a grabaciones de cámaras de seguridad del local.

Tras su identificación, dos de ellas fueron trasladadas a dependencias policiales en calidad de detenidas. En el momento del arresto, se les incautó una bolsa de grandes dimensiones que había sido manipulada artesanalmente para neutralizar los sistemas de alarma de los productos, lo que les permitía salir de los comercios sin activar los detectores de seguridad.

Por si fuera poco, las investigaciones posteriores de la Guardia Civil confirmaron que, en esa misma jornada, las arrestadas habían actuado en otro comercio de la localidad de Campos. Utilizando exactamente el mismo método, habrían sustraído perfumes por un valor total de 470,94 euros.

Las detenidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Manacor. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta la detención de una tercera mujer implicada en los hechos.