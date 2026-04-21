Asalta a un turista en plenas Avenidas de Palma para robarle y le amenaza con un sacacorchos: «Dame todo el dinero o te mato»

Brutal robo con violencia en plenas Avenidas, en el corazón de la capital balear. La Policía Local de Palma detuvo el pasado 15 de abril a un hombre español de 50 años por intentar asaltar a un turista y amenazarlo con un sacacorchos para robarle. «Dame todo el dinero o te mato», le espetó.

Los hechos ocurrieron en plena madrugada, en una de las arterias más importantes de la ciudad, cuando el ahora arrestado, un hombre de gran envergadura, se acercó a un joven que transitaba por la zona. El agresor no dudó en emplear la violencia desde el primer contacto, agarrando a la víctima por la ropa con gran fuerza física.

Durante el asalto, el detenido esgrimió un sacacorchos para intimidar al joven, lanzándole una amenaza de muerte directa: «Dame todo el dinero o te mato».

A pesar de la agresividad del atacante y el peligro que suponía el arma blanca, la víctima no sucumbió al miedo. El joven decidió defenderse, lo que dio lugar a un violento forcejeo que se prolongó durante varios segundos. En mitad de la lucha, el turista acabó cayendo al suelo, momento que el delincuente aprovechó para emprender la huida a pie en dirección a la barriada de Nou Llevant.

El joven dio aviso a la Policía sobre lo sucedido, por lo que rápidamente se activaron varias unidades para identificar y localizar al agresor.

Tras varias batidas por calles adyacentes, los agentes de la Policía Local de Palma localizaron a un individuo que coincidía con las características físicas aportadas por la víctima, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia y de asalto.

La Policía Local acompañó al joven a un centro sanitario de la capital balear y, después, compareció ante la sala de atestados para formalizar la denuncia.