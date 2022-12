La presidenta socialista del Govern balear, Francina Armengol, exige a los ciudadanos baleares catalanoparlantes que hagan gestos o ignoren al interlocutor antes que hablar en español, tal y como se recoge en la controvertida y enésima campaña de fomento del catalán Mou la llengua, lanzada esta semana por el Ejecutivo de coalición de PSOE, independentistas de Més y Podemos.

Entre los consejos y recursos que se ofrecen para favorecer una conversación en catalán con un interlocutor desconocido, que ni lo habla ni lo entiende, se recomienda que «si contesta en otra lengua a la cuestión, sabremos que la entiende y que podemos seguir hablando en catalán». Por ello, la campaña asegura que «en ocasiones, al cabo de dos o tres intercambios bilingües, si insistimos en el uso del catalán, el interlocutor acaba hablando en catalán». ¿Y qué solución hay si el interlocutor continúa hablando en castellano? En este caso, la receta del Ejecutivo de Armengol es doble: «Si dice que no nos entiende y lo dice con educación, podemos decidir qué hacer», pero si no lo entiende y «quiere obligarnos a cambiar de lengua, hay que dejarle ir», remarca este decálogo de indicaciones para que los catalanoparlantes no usen jamás el castellano.

También si el catalanoparlante sabe que el interlocutor no entiende el catalán o lo entiende con dificultades, el folleto lingüístico de Armengol recoge lo siguiente: «En las comunicaciones presenciales, puede ser esencial para poder mantener el catalán, aunque nuestro interlocutor no entienda el catalán o lo entienda poco, recurrir a recursos no específicamente lingüísticos (señalar lo que queremos o lo que nos referimos, hacer gestos descriptivos…)».

Y es que según reproduce el impreso El catalán es meu de la Plataforma per la Llengua e incluido en esta campaña subvencionada por el Govern balear, cuando un catalanohablante se pasa al castellano con «alguien de fuera, le está diciendo muy claramente que no es de aquí, que no forma parte de nosotros, que es un extraño».

Y en este sentido considera que «cada vez que un catalanohablante se dirige a ti en español, te está excluyendo. Así, el catalán no te hace falta ni te hará falta nunca y como consecuencia nunca llegarás a ser uno de nosotros».

Un sentido excluyente de la lengua catalana enraizado en las formaciones nacionalistas e independentistas con las que gobierna en Baleares desde 2015 y se siente en su salsa la socialista Armengol, para quien, como reivindica esta campaña, hablar catalán te convierte en un ser especial.

«Si adoptas el catalán como lengua habitual, podrás acceder a más oportunidades sociales y profesionales, tendrás acceso a más cultura, te hace protagonista de su futuro, decidir sobre tu vida y si has nacido fuera, la gente te verá como una persona más de aquí», concluye esta guía de consejos para evitar el uso del castellano en Baleares, la segunda lengua oficial de las Islas, que ha sido erradicada de la educación pública y concertada, imponiéndose en un monolingüismo catalán, cuyos certificados y titulaciones son requisito obligatorio desde 2015 para acceder a un empleo público.