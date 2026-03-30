Agredió con una barra de hierro y violó a una mujer con discapacidad en una cabaña okupada de Palma

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este lunes para juzgar a un hombre por unos hechos escalofriantes que estremecieron a la ciudad de Palma hace algo menos de dos años. El varón está acusado de agredir, amenazar de muerte y violar a una mujer con discapacidad mental en una cabaña ocupada de la capital balear.

Los hechos ocurrieron concretamente el 12 de noviembre del 2024 cuando el varón se encontró con la víctima, a la que conocía por unos amigos en común. Aprovechándose de la discapacidad intelectual de la mujer, se la llevó hasta una cabaña ocupada ubicada muy cerca del Hospital Sant Joan de Déu, en la barriada del Coll d’en Rabassa.

Ese fue el escenario elegido por el procesado. Una vez allí, el hombre la agredió con una barra de hierro y la amenazó de muerte mientras le ponía un cuchillo en el cuello. Finalmente, ya con la mujer totalmente dolorida y aterrorizada, cometió la violación.

Pero la pesadilla no quedó ahí. La víctima, presa del miedo, no logró escapar de aquella cabaña hasta el día siguiente, según expone el fiscal en su escrito de acusación.

Por todos estos hechos descritos, la Fiscalía solicita que el individuo sea condenado a un total de 18 años de prisión y al pago de una indemnización de 7.200 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones.