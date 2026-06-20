ADEMA gradúa a más de 100 nuevos odontólogos y nutricionistas y se consolida como motor de talento e investigación sanitaria en Baleares

El Teatro Principal de Inca ha acogido la ceremonia de graduación de la V Promoción del Grado en Odontología, la III Promoción del Grado en Nutrición Humana y Dietética y la III Promoción del Máster en Odontología Digital de la Escuela Universitaria ADEMA.

Un total de 120 estudiantes han culminado oficialmente su etapa académica en un acto marcado por la emoción, el reconocimiento al esfuerzo y la vocación sanitaria. La ceremonia reunió a representantes institucionales, familiares, profesorado, equipo directivo y comunidad universitaria, que acompañaron a los nuevos egresados en uno de los momentos más significativos de su trayectoria formativa.

Durante el acto, se entregaron dos premios extraordinarios del Grado en Odontología y del Grado en Nutrición Humana y Dietética, así como los reconocimientos a cuatro docentes e investigadores que han obtenido recientemente el título de doctor.

La ceremonia incluyó también el Premio a la Cooperación Internacional de la Fundación ADEMA+, con el que se distinguió la implicación de 21 alumnos y docentes en proyectos de compromiso social y cooperación internacional en África.

El presidente de ADEMA, Diego González, ha felicitado a los nuevos graduados y a los estudiantes y docentes reconocidos y ha puesto en valor el esfuerzo, la constancia y la exigencia que han marcado sus años de formación. Durante su intervención, ha destacado el camino recorrido por el alumnado, tanto en el aula como en las prácticas, y ha agradecido la confianza depositada por los estudiantes y sus familias en ADEMA para acompañarlos en una etapa decisiva de su futuro profesional.

González ha defendido que el propósito de ADEMA es «formar profesionales competentes, impulsar el conocimiento, promover la investigación y contribuir al progreso de la sociedad”. En este sentido, ha señalado que, en el ámbito de las Ciencias de la Salud, esta misión adquiere una relevancia especial porque se trata de profesiones directamente vinculadas al bienestar, la prevención, la calidad de vida y la atención a las personas.

El presidente ha subrayado también que el modelo educativo de ADEMA se apoya en una metodología activa, práctica y conectada con la realidad profesional. Ha recordado que la formación del alumnado no se limita a la adquisición de conocimientos teóricos, sino que integra prácticas clínicas, aprendizaje en contextos reales, investigación aplicada, trabajo interdisciplinar y contacto directo con las necesidades sanitarias y sociales del entorno.

Por otro lado, Diego González ha destacado la proyección internacional de ADEMA como una de las líneas estratégicas de la institución. Ha recordado la participación del alumnado en semanas internacionales, proyectos de cooperación y experiencias formativas, que permiten ampliar la mirada profesional de los estudiantes y situar su aprendizaje en un contexto global.

El presidente de ADEMA del mismo modo, ha hecho referencia a los proyectos de cooperación y voluntariado impulsados por la Fundación ADEMA+ en África, así como a distintas iniciativas locales de impacto social. Según ha explicado, estas experiencias refuerzan una idea central del proyecto educativo de ADEMA, la formación universitaria debe estar al servicio de la sociedad y contribuir de forma activa a mejorar la vida de las personas.

Otro de los ejes destacados por el presidente ha sido la apuesta de ADEMA por la digitalización, la innovación tecnológica y la investigación aplicada, especialmente en un ámbito como el sanitario, en constante transformación.

ADEMA y la investigación

De igual modo, González ha valorado el papel activo de ADEMA en el refuerzo del sistema balear de investigación e innovación, gracias a su participación en proyectos de transferencia del conocimiento, investigación aplicada e innovación tecnológica. “Nuestro modelo se apoya en la colaboración entre instituciones públicas y privadas, en la conexión con el tejido profesional y en una formación universitaria de calidad, vinculada a las necesidades reales del entorno”, ha matizado.

Durante su intervención, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su enhorabuena a los nuevos graduados en Odontología y en Nutrición Humana y Dietética, dos ámbitos profesionales con un impacto directo en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, y que requieren conocimiento, rigor, responsabilidad y una profunda sensibilidad humana.

Asimismo, ha felicitado a ADEMA por su apuesta por una formación universitaria de calidad y por su contribución a la preparación de profesionales altamente cualificados en áreas esenciales para la sociedad, destacando un proyecto educativo basado en la excelencia, las oportunidades y el talento, en el que cada año depositan su confianza miles de familias y estudiantes.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, también ha trasladado su felicitación al alumnado, a sus familias y a toda la comunidad educativa de ADEMA. Durante su intervención, ha remarcado el valor que tiene para la ciudad acoger actos universitarios de esta relevancia y ha situado la educación superior como uno de los ejes de transformación de Inca.

“La presencia universitaria refuerza la proyección de Inca como ciudad de conocimiento, innovación y oportunidades de empleo. Actos como esta graduación no solo celebran el talento de los jóvenes, sino que también muestran el papel que la educación superior puede tener en el desarrollo social, cultural y económico de nuestro municipio”, ha señalado Moreno.

Por su parte, el director académico de ADEMA, el doctor Joan de Pedro, ha puesto en valor el rigor de la formación recibida por los nuevos egresados y la importancia de que la excelencia académica se traduzca en una práctica profesional responsable. «La universidad no solo transmite conocimiento. Forma criterio, precisión, responsabilidad y vocación de servicio. En el ámbito sanitario, cada decisión requiere preparación científica, pero también humanidad, escucha y compromiso con el paciente”, ha señalado.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ha sido la entrega de diplomas a los 120 nuevos egresados de Odontología, Nutrición Humana y Dietética y el Máster en Odontología Digital. Las familias, el profesorado y los compañeros acompañaron con largos aplausos el paso de cada estudiante, en una jornada que simboliza el cierre de una etapa académica y el inicio de una nueva responsabilidad profesional.

La ceremonia finalizó con música y un mensaje dirigido a los nuevos egresados: mantener la humildad para seguir aprendiendo, la curiosidad para investigar, y la sensibilidad para recordar que cada paciente es único.

Con esta nueva promoción, ADEMA consolida su compromiso con una formación universitaria de calidad en Ciencias de la Salud, orientada a la práctica profesional, la investigación, la innovación, la digitalización, la internacionalización y el servicio a la sociedad.