En torno a 500 ucranianos de los más de 2.000 residentes en Mallorca se concentraron en la tarde de este viernes en la Plaza de España de Palma para expresar su rechazo a la invasión de su país por la Rusia de Vladimir Putin.

Con el corazón en vilo desde la madrugada del pasado jueves, cuando las tropas y tanques rusos iniciaron el bombardeo sobre Ucrania, lo concentrados expresaron su consternación por lo sucedido, el temor y la angustia que están pasando en estos momentos sus familiares, amigos y conocidos, en un país a 3.500 kilómetros de Mallorca.

Entre los presidentes en esta concentración figuraba el presidente de la Asociación de Familias Ucranianas en Mallorca, Yuriy Zubko, que sin poder contener las lágrimas se dirigió a todos sus compatriotas, y a todos los ciudadanos presentes en el acto, para pedir ayuda humanitaria para su país y exigir el fin de la invasión, y el cese de asesinatos y bombardeos sobre Kiev.

«Todo el mundo está en peligro por tener un presidente de Rusia loco, loco de verdad», remarcó Zubko, que ante la emoción tuvo de parar sus palabras en varias ocasiones.

«Quiero sepáis que Putin no quiere sólo ocupar Ucrania, porque esta persona no está bien de cabeza, y va a ir hasta España seguro, porque no es de estas personas que pueden parar».

Con el rostro desencajado tras dos noches sin poder dormir, el portavoz de los residentes ucranianos en Mallorca, expresó la necesidad de que España envíe militares, comida y «toda la ayuda que pueda porque no se puede en siglo XXI empezar una guerra».

Los presentes portaban pancartas en las que podía leer «Putin asesino», calificativo que fue coreado en numerosas ocasiones por los congregados, «Fuera de Ucrania psicópata», otra que preguntaba, «¿Vale el gas más que la paz? o «Putin no somos de tu propiedad».

La de hoy viernes es la primera de las concentraciones que se celebran en la capital balear de apoyo al pueblo ucraniano, en una jornada donde se han sucedido los mensajes de condena contra la invasión rusa a Ucrania.

El Consell de Ibiza aprobó una declaración institucional para condenar el ataque «irresponsable e injustificado» de Rusia, lamentando que las operaciones militares provocarán un «dolor irreparable a personas que nada tienen que ver con las actuaciones bélicas, condenándolos a un periodo de hambre y miseria, compañeras inseparables de un derrame de sangre que dejará a niños huérfanos y a familias destrozadas para siempre».

También el pleno del Consell de Mallorca aprobó otra, en la que rechaza la escalada de violencia que ha llevado hasta el ataque armado, que «es una clara y flagrante violación de las normas básicas del derecho internacional».