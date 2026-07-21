El cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque por la tarde se prevé incremento de nubosidad en el sistema Ibérico. Las temperaturas serán muy altas, alcanzando hasta los 40 grados en la ribera del Ebro, con viento flojo que se intensificará en la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente mientras la luz del sol comienza a iluminar la ciudad. Durante la jornada de hoy, las nubes se mantendrán en un nivel bajo, permitiendo que el sol brille con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 40 grados. El viento, que soplará del noreste a una velocidad moderada de 10 km/h, podría de vez en cuando aumentar en ráfagas, haciendo que la sensación térmica se asemeje más a una calidez elevada, especialmente en la primera parte del día.

A medida que avanzan las horas, el ambiente se sentirá más pesado, con una humedad que podría alcanzar el 55%. Sin embargo, la buena noticia es que se espera un día con poca probabilidad de lluvia, brindando la oportunidad perfecta para disfrutar de estos 15 horas de luz que nos regala el día. Ya por la tarde, las temperaturas pueden bajar ligeramente hasta los 23 grados, ofreciendo un respiro antes de que el sol se despida a las 21:31, dejando tras de sí un cálido recuerdo.

Calatayud: cambios de temperatura y viento fuerte

Las calles de Calatayud amanecen con un aire inusualmente agitado, presagiando un día de cambios. Las nubes, que comienzan a asomarse, podrían desencadenar sorpresas en un horizonte que hoy no se asoma como habitual. A medida que avanza la mañana, se espera un crecimiento de la nubosidad junto a temperaturas que alcanzarán los 20°C, aunque la sensación térmica podría descender.

La tarde traerá un contraste notable, ya que las temperaturas subirán hasta 34°C antes de que el viento fuerte, con ráfagas que superan los 65 km/h, empiece a marcar la pauta. La probabilidad de lluvias se mantiene en un 65%, así que es recomendable llevar paraguas, ya que el tiempo puede dar un giro inesperado en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y viento suave

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 34 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se pueden esperar algunas nubes pasajeras. El viento soplará suavemente, sin probabilidades de lluvia significativas, lo que contribuye a un ambiente agradable.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o para realizar las actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovecha la agradable temperatura y el tiempo sereno para salir y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET