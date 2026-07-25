Cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque a medida que avance la tarde se desarrollará nubosidad de evolución que traerá probables chubascos y tormentas en el valle del Ebro. Las temperaturas oscilarán entre valores elevados, con máximas de 39-40 grados. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se viste de un suave azul, casi como un lienzo de primavera, mientras Zaragoza despierta con temperaturas que rondan los 24 grados en la mañana. Si bien la posibilidad de alguna lluvia es mínima, esa sensación de frescura en el aire puede ser un preámbulo agradable, aunque con un ambiente algo más pesado por la humedad. El viento soplará a una brisa ligera, a unos 10 km/h, ideal para dar un paseo y disfrutar de la ciudad antes de que el sol se atempere, aunque se prevén ráfagas ocasionales que podrían incomodar a los más sensibles.

Ya por la tarde, el sol se adueñará del cielo, elevando los termómetros hasta los 41 grados, dejando a sus habitantes con la sensación térmica muy cerca de esa cifra. Así, en un panorama luminoso, la ciudad experimentará un gran contraste con la temperatura de la noche, que descenderá a los 24 grados, acompañando un ocaso que se asomará desde el horizonte a las 21:29. Con un viento que se intensificará un poco, pero aún dentro de lo razonable, la tarde se presenta perfecta para actividades al aire libre, aunque la llamada del hogar se hará intensa conforme avancen las horas y el calor, como un invitado que ya ha permanecido demasiado tiempo.

Calatayud: nubes y viento trayendo sorpresas

Las nubes juegan a ser las protagonistas en el horizonte de Calatayud, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Con un cielo gris moteado y un viento que empieza a hacerse notar, esta jornada promete traer sorpresas meteorológicas que alterarán el ritmo habitual de sus habitantes.

A medida que amanece, la temperatura se sitúa en unos agradables 21 grados, pero la situación cambiará drásticamente con la llegada de fuertes ráfagas que alcanzarán los 50 km/h. La tarde podría ser más cálida, con un máximo de 39 grados, pero la sensación térmica, agobiada por una humedad que escalará hasta el 65%, puede resultar incómoda. Mejor llevar consigo un paraguas y una chaqueta ligera para enfrentar las variaciones del tiempo.

Tarazona: cielo nublado y ambiente tranquilo

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con un cielo ligeramente nublado durante la mañana y una tarde sin cambios significativos. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 38 grados, con un viento leve que puede aportar una agradable frescura en momentos puntuales.

La jornada es ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece. Los residentes podrán dedicar tiempo a actividades cotidianas sin preocuparse por posibles inclemencias, garantizando un día placentero.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET