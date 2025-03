Guiño de Azcón a Vox para pactar los Presupuestos: recurre el reparto de menas de Sánchez

Este viernes, el Gobierno de Aragón ha presentado un recurso para paralizar el decreto de Sánchez del registro y reparto de menas. Una acción que fue anunciada a comienzos de la semana pasada, desde el departamento de Bienestar y Familia, al entender que el reparto pactado con Junts «quiebra el principio de igualdad entre los españoles», y que podría interpretarse como un nuevo guiño de Jorge Azcón a Vox de cara a pactar los Presupuestos.

El recurso de Aragón contra el registro de los menas, al que OKDIARIO ha tenido acceso, ha sido presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo, ha solicitado medidas cautelares contra la citada medida.

Azcón, los Presupuestos y Vox

Jorge Azcón lo ha anunciado en la sesión al control del Gobierno donde el líder de Vox, Alejandro Nolasco, le ha interpelado al respecto de los Presupuestos y su voluntad de llegar a un acuerdo «que garantice la seguridad de los aragoneses».

Con esta pregunta, el de Vox ha intentado forzar a Azcón a posicionarse en los dos temas capitales que han puesto sobre la mesa para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos: el del Pacto Verde y el de la inmigración ilegal masiva.

En este sentido, Vox le ha preguntado si estaba dispuesto a hacer lo mismo que Carlos Mazón en Valencia, «en materia de inmigración, negándose a acoger a más ilegales, y también a no seguir las nefastas políticas del Pacto Verde que hablan de no limpiar los cauces, no construir nuevas presas y derribar las que hay».

También le ha pedido que condenara explícitamente la inmigración ilegal recriminándole «cambios de opinión» al recordar el apoyo del PP a Sánchez «en la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales», así como a la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Respecto a la inmigración ilegal, el popular le ha contestado: «Antes, ahora y en el futuro. Nunca el PP ha defendido la inmigración ilegal. De hecho, lo que defendemos es una declaración de emergencia nacional. No tenga una mínima duda sobre esto», y ha anunciado el recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia de aportar información sobre el número de menores atendidos en la comunidad autónoma.

En este sentido, ambos con esta declaración de intenciones estarían dispuestos a negociar, puesto que el propio Alejandro Nolasco durante la sesión plenaria le ha expresado Azcón que si manifestaba abiertamente su rechazo a la inmigración ilegal, «el acuerdo del Presupuesto irá por buen camino».

El recurso contra el reparto

Aragón ha sido la única comunidad autónoma que ha llevado a cabo este tipo de acción contra el requerimiento del pasado 20 de marzo del Ministerio de Juventud e Infancia que solicitaba a todas las comunidades el número máximo de menas atendidas por el sistema de protección de cada una de ellas.

El Ejecutivo de Azcón lo ha hecho justo tres días antes que finara el plazo dado por el Gobierno de España, al considerar que el decreto de Sánchez es inconstitucional dado que «el traslado y reubicación obligatoria» «afectaría a sus derechos fundamentales y libertades públicas, en particular a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la integridad física y moral de las personas», teniendo en cuenta que además «son menores de edad».

Por otro lado, argumentan que el decreto de Sánchez y Junts «invade competencias autonómicas», así como «quiebra el principio de igualdad entre las comunidades autónomas y de su autonomía financiera».

Las políticas verdes

Además, Azcón le ha recordado a Vox las últimas intervenciones de esta semana sobre algunas políticas europeas del Pacto Verde como, por ejemplo, la actual Ley de Bienestar Animal, sobre los fitosanitarios, lo que ocurre con los purines o la necesidad de mantener las ayudas agrarias y elfinal de las subvenciones. «Yo voy a estar en contra de todo aquello que esté en contra de los aragoneses», ha sostenido.

Tras lo cual le ha manifestado a Vox que, en esta ocasión, «no es un problema de políticas, sino de voluntad política» a la hora de llegar a un acuerdo en los Presupuestos, dado que minutos antes le había expresado que «tenía voluntad de llegar a un pacto».