Dos hombres asesinados de forma violenta en sólo un mes en Aragón: «No esperas que una pelea acabe así»

En sólo un mes, dos hombres han sido asesinados con violencia en Aragón. El contexto ha sido similar. Peleas que acaban en tragedia y con un fallecido. El último suceso ha tenido lugar en el municipio zaragozano de Mallén, donde un hombre ha fallecido tras una reyerta entre varias personas. El alcalde del pueblo, Rubén Marco, ha lamentado lo sucedido: «No esperas que una pelea acabe así».

Tal y como ha manifestado el alcalde, los vecinos están «en shock». El suceso ha tenido lugar en una calle de esta localidad donde varias personas se han visto involucradas y, por el momento, se desconoce el motivo de la pelea, ha informado la Guardia Civil.

Rubén Marco ha recalcado que el caso está bajo investigación y que él pudo avisar al equipo médico de Donantes de Sangre, que se encontraba en el municipio, desplazándose al lugar de la pelea tres sanitarios «y estuvieron allí trabajando». Marco llevó un desfibrilador e, inmediatamente, llegaron una ambulancia y la Guardia Civil.

Ha comentado que el fallecido llevaba un par de años residiendo en Mallén «y poco más sabemos», mientras que el detenido no es de Mallén, pero también llevaba varios años viviendo allí.

«Te quedas sorprendido, nadie espera que pase, y menos que una pelea acabe así», ha comentado el alcalde, indicando que los implicados «son gente que vive aquí, aparentemente normal, con sus trabajos, y no sabemos qué problemas han tenido o cuál es el detonante de la discusión”.

El alcalde ha reconocido que últimamente había habido ya «algún suceso en Mallén y en varios pueblos cercanos, pero tampoco nada excesivo», como lo ocurrido este jueves.

Según ha adelantado el delegado del Gobierno de Aragón, Beltrán Blázquez, el fallecido sería de nacionalidad rumana. Sin embargo, del supuesto asesino no ha trascendido su procedencia salvo que no era originario del pueblo. En estos momentos, todavía no ha pasado a disposición judicial.

Otra muerte en una pelea en Biescas

El pasado 27 de noviembre, en el pueblo oscense de Biescas otra pelea se saldó con un fallecido. En esta ocasión, el asesino quien reconoció el crimen, fue una persona de nacionalidad rumana la que acabó con la vida de su vecino, un hombre español. Al parecer, discutían con frecuencia y, en esta ocasión, un violento enfrentamiento entre ambos terminó con la vida de uno de ellos.

Aumento de la criminalidad en Aragón

Las páginas de sucesos en Aragón no paran de aumentar a un ritmo vertiginoso en este primer semestre del año. En lo que va 2024, la criminalidad ha aumentado en Aragón un 8,2% respecto al periodo de 2023, lo que significa un 5,2 puntos porcentuales por encima de la media nacional, que también aumenta hasta un 3%, según los últimos datos oficiales del Balance de Criminalidad, ofrecidos por el Ministerio de Interior.

El perfil que proyectan los datos oficiales del Ministerio de Interior, en Zaragoza, tanto en su provincia como en la capital, reflejan la dinámica en la que se está sumiendo nuestro país. En la ciudad de Zaragoza, hubo 5 homicidios dolosos y asesinatos consumados, tres más respecto al año anterior por las mismas fechas. Además hubo nuevamente siete intentos registrados de homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, lo que indica que es una tendencia sostenida en el tiempo.

Los robos con violencia e intimidación han aumentado un 19,8%, registrándose 520 de casos notificados. Lo que significa que se produjeron una media de 86,6 al mes sólo en Zaragoza.

Los datos oficiales de la provincia de Huesca son escalofriantes, si se tiene en cuenta que viven 226.878 personas censadas. En la provincia, la criminalidad ha aumentado un 11,4%, muy por encima de la media nacional.