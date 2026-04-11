Cielo nuboso y polvo en suspensión marcan el día en toda la provincia de Zaragoza, con probabilidad de precipitaciones débiles y barro en la mitad occidental por la tarde. Las temperaturas ascenderán de madrugada, pero las máximas descenderán, especialmente en el extremo occidental. Viento flojo por la mañana, aumentando a moderado del noroeste por la tarde, con rachas fuertes en el centro y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que podrían dejar caer algunas gotas por la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 26 grados, ofreciendo un respiro cálido en las horas centrales del día. A primera hora, el ambiente será fresco, con una sensación térmica que podría descender hasta los 6 grados, mientras que la humedad se mantendrá en niveles moderados, creando un ambiente algo cargado.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, aunque la posibilidad de chubascos podría interrumpir su visita. El viento, casi imperceptible, no superará los 5 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin la molestia de ráfagas. Con la salida del sol a las 07:30 y su despedida a las 20:39, Zaragoza tendrá un día lleno de luz, aunque con la advertencia de que la lluvia podría hacer acto de presencia más tarde.

Calatayud: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el sur, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se dispara al 95% y el cielo se tornará más denso, dejando caer gotas que refrescarán el ambiente.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que apenas alcanzarán los 15 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 6. El viento, que podría alcanzar ráfagas de hasta 65 km/h, sumará un toque de agitación al panorama. Con la humedad relativa en aumento, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde-noche promete ser especialmente húmeda y fresca.

Tarazona: cielos variables con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta variable a lo largo del día, con cielos que alternarán entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 21 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, se espera que la tarde-noche sea más húmeda, con un viento suave que acompañará la jornada.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, aprovechando el ambiente fresco de la mañana y la calidez de la tarde. Las actividades diarias se verán favorecidas por un tiempo que invita a salir y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET