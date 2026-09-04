El cielo se muestra mayormente despejado en toda la provincia, con temperaturas mínimas en ascenso en Cinco Villas y máximas que también aumentan ligeramente. Un viento suave de dirección variable hará su aparición, especialmente en las horas centrales del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con viento suave

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, prometiendo un día mayormente despejado con suaves nubes que se deslizan como algodones. La temperatura se mantendrá agradable, rondando entre los 21 y 41 grados, mientras el viento sopla con moderada brisa de dirección variable. A pesar de la sensación térmica que podría marcar un par de grados más, la jornada se siente fresca, con un ambiente que apenas rozará lo pesado, dado que la humedad será baja.

Ya por la tarde, el sol se asoma como un tímido invitado, ofreciendo unas horas doradas hasta su despedida a las 20:31. Sin riesgo de lluvia en el horizonte y una brisa que apenas superará los 30 km/h, la tarde invita a pasear y disfrutar de todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. La suave luminosidad y las temperaturas cálidas asegurarán un final de día perfecto, mientras los zaragozanos se preparan para disfrutar de una tranquila noche.

Calatayud: ambiente inestable y posibles lluvias

En las primeras horas de la mañana, Calatayud despierta envuelta en un ambiente de inestabilidad que se respira en cada rincón. El cielo, cubierto de nubes, da paso a unos vientos que, aunque todavía suaves, prometen intensificarse a medida que avanza el día, creando un ambiente eléctrico que anticipa cambios.

A medida que el sol alcance su punto más alto, se prevé un descenso térmico notable; la temperatura máxima llegará a los 39 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar los 40. Las lluvias podrían asomarse de forma intensa por la tarde, acompañadas de rachas de viento que superarán los 30 km/h. Atención especial a la humedad que podría resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas para el resto del día.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados a lo largo del día. Una ligera brisa del noreste, con vientos suaves, añadirá un toque agradable, perfecto para disfrutar de un día sin preocupaciones ni probabilidades de lluvia.

Las condiciones son ideales para pasear, ya sea por las calles del centro o a orillas de los espacios verdes. Se recomienda aprovechar esta jornada tranquila para realizar actividades al aire libre y disfrutar del buen tiempo.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET