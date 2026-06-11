Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso caracterizan el día en toda la provincia de Zaragoza. Un viento moderado del noroeste se hará presente en el valle del Ebro, mientras que en el sistema Ibérico, se espera que cambie a norte al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, abriendo un lienzo azul sin sombras de lluvia. Con temperaturas que oscilan entre los 15 grados en la madrugada y hasta los 29 en su punto más cálido, la jornada promete ser cálida y acogedora. El viento soplará de manera constante a 20 km/h, llevando una brisa fresca que podría hacer que la sensación térmica se eleve a 28 grados. La humedad, en cambio, se mantendrá baja, creando un ambiente agradable.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza hasta que se despida en un espectáculo de luz a las 21:37. El cielo, que se mostrará despejado y amigable, no hará más que seducir a los zaragozanos a disfrutar del aire libre. Los agradables 26 grados en la tarde invitarán a pasear y disfrutar del entorno, sin preocupación por la lluvia, ya que no se prevén sorpresas en forma de chaparrones. Este día será ideal para salir y aprovechar cada rayo de sol que regala la ciudad.

Calatayud: cielo gris con viento y lluvias

El cielo de Calatayud se viste de un gris inquietante, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La frescura de la mañana se hace palpable, mientras el viento comienza a hacerse notar, prometiendo una jornada cambiante que alterará la rutina habitual de sus habitantes.

A medida que avanza la mañana, la sensación térmica oscilará entre los 10°C y los 28°C, con cielos cubiertos y ráfagas de viento que alcanzarán hasta 50 km/h. Las lluvias, aunque no se prevén intensas, podrían aparecer en cualquier momento, especialmente por la tarde cuando el contraste con la calma inicial se haga más evidente. Es recomendable tener el paraguas a mano y no olvidar una chaqueta, dado que el descenso térmico podría sorprender a más de uno.

Tarazona: día soleado y agradable para salir

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 25 grados. Las ráfagas de viento serán leves, convirtiendo la jornada en una experiencia agradable sin riesgo de lluvias.

Es un momento perfecto para disfrutar actividades al aire libre, como pasear por el parque o simplemente relajarse en una terraza. La calidez del día invita a salir y disfrutar de cada rincón.