Azcón retrata a Sánchez: «Se podía haber preguntado ‘si valía la pena’ antes de pactar con Bildu»

Jorge Azcón, el presidente de Aragón, ha expresado su sorpresa ante la carta difundida por Pedro Sánchez. Una misiva en la que el presidente del Gobierno se ha preguntado si «vale la pena» continuar en política. Ante esta cuestión, el dirigente popular ha sido tajante: «Esa pregunta se la podría haber hecho antes de pactar con Bildu».

«La pregunta que se ha hecho Sánchez es: ‘si merece la pena’, y a mí, lo que me extraña, es que la pregunta sobre si merece la pena se la haga ahora. ¿Merecían la pena los indultos? ¿Merecía la pena que Bildu sea un socio preferente? ¿Merecía la pena la amnistía? ¿Merecía la pena romper con la igualdad que caracterizaba al partido socialista?», ha reflexionado Jorge Azcón sobre la carta de Sánchez, ante los medios de comunicación en Teruel, minutos antes de que diera comienzo la presentación que ha realizado sobre los Fondos de Transición Justa.

«Ahora se pregunta si merece la pena, pero es un subterfugio. A mentir le ha llamado cambio de opinión, y a victimizarse, un periodo de reflexión. Ya no cuela, ya no nos lo creemos», ha opinado el líder del Ejecutivo autonómico, quien ha sido criticado, como era esperar, por el PSOE de Aragón que no ha tardado en la mañana de este miércoles a manifestar su apoyo y respaldo a Sánchez.

«Es un truco ya muy visto. Quiere desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el PSOE y Pedro Sánchez en su persona», ha añadido Azcón, al conocer por redes sociales que Sánchez cancelará su agenda pública y que dará a conocer el devenir de su cargo, como presidente del Gobierno de España, el próximo lunes en una rueda de prensa.

Pedro Sánchez se pregunta ahora si merece la pena. Y los indultos, la amnistía y tener a Bildu como socio preferente, ¿merece la pena? pic.twitter.com/RStOc8DsTW — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) April 25, 2024

Pese a los amagos del socialista de dejarlo todo por amor, el barón popular, Jorge Azcón, no cree que Sánchez vaya a dimitir tras la publicación de la carta y el periodo de reflexión que durará todo el fin de semana, desde la tarde del miércoles. «Si Sánchez fuera a marcharse, para reflexionar sobre eso no hacen falta cinco días, hace falta mucha menos reflexión», ha valorado.

Asimismo, Azcón ha expresado una honda preocupación por este impasse del líder del Ejecutivo nacional por asuntos, al fin y al cabo, íntimos, y que se suma además a la posibilidad que la ministra Teresa Ribera se traslade a la Unión Europea. «Esto no es nuevo, en el caso de Pedro Sánchez hemos visto que desde el principio los intereses de Pedro Sánchez pasan por defender los intereses particulares, y luego los generales».

«La vicepresidenta iba a venir a la comisión de seguimiento de las obras del pacto del agua, se comprometió conmigo a venir a Aragón y dar la cara, pero al final se va a ir a Europa. Todas estas decisiones perjudican la gestión del Gobierno, y no benefician a los aragoneses», ha criticado.

La posición de Vox

En la misma línea se ha pronunciado el líder del Ejecutivo autonómico, se ha expresado junto al presidente Azcón, el vicepresidente, Alejandro Nolasco, quien ha declarado también ante los medios de comunicación, que «Sánchez está encantado con ser la atención de los focos, con una carta que nombra a la derecha y a la ultraderecha reiteradamente en cuatro párrafos, en un ejercicio de victimismo sin precedentes».

«Esto es un show, una especie de dimisión, o no, en indefinido», ha criticado, «padece un narcisismo patológico».

🔥 Sánchez estaría dispuesto a ver España arder con tal de gobernar sobre las cenizas 🔴 No sabemos qué anunciara el lunes, pero le exijo que respete a la Justicia mientras investiga los presuntos tratos de favor que dispensaba Begoña Gómez con adjudicaciones de fondos públicos pic.twitter.com/EgVyAB7kc8 — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) April 25, 2024

«Yo le pediría que no se pusiera tan nervioso cuando la Justicia tiene una investigación sobre Begoña Gómez abierta. Hay que respetar a la Justicia y que sea ésta la que dicte lo que tenga que dictar», ha indicado Nolasco.

Desde que Sánchez publicó su carta, la mayoría de los medios internacionales han destacado que la Justicia española ha abierto diligencias previas sobre la esposa del presidente de España por «corrupción», así como la inédita forma que ha tenido Sánchez de comunicar la decisión y el motivo de cancelar su agenda.

«No sé que dirá Pedro Sánchez, porque es un hombre muy dado a cambiar de opinión. Estoy convencido que Sánchez estaría dispuesto a ver arder España, con tal de gobernar sobre las cenizas que quedaran», ha indicado.

Lambán apoya a Sánchez

Ya el mismo miércoles, Javier Lambán escribió un comentario en la red social X, manifestando su solidaridad y empatía sobre la situación que estaría atravesando su Secretario General, Pedro Sánchez.

«Respeto la posición de Sanchez expresada en su carta. El ataque a la familia en el fragor de la contienda política es lo más doloroso. Yo lo he sufrido en alguna ocasión. Urge poner fin a esta deriva lamentable en la que está inmersa la política española», manifestó.

Respeto la posición de @sanchezcastejon expresada en su carta. El ataque a la familia en el fragor de la contienda política es lo más doloroso: yo lo he sufrido en alguna ocasión. Urge poner fin a esta deriva lamentable en la que está inmersa la política española — Javier Lambán (@JLambanM) April 24, 2024

Una posición que ha sido ratificada, en esta mañana del jueves, por el PSOE de Aragón en su conjunto, en voz del secretario de Organización del PSOE en Aragón, Darío Villagrasa, quien, como decíamos más arriba, ha interpretado las declaraciones de Azcón y de Nolasco de falta de «empatía».

El PSOE de Aragón refrenda así la decisión que ha tomado el presidente del Gobierno, y ha manifestado ante los medios de comunicación su apoyo y respaldo a la carta que publicó este miércoles en sus redes sociales.

«Entendemos que debe continuar su trabajo de transformación de este país», ha expresado Villagrasa, al respecto de la posibilidad que en los próximos días presente su dimisión.