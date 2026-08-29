Hoy, 28 de agosto de 2026, el clima en toda la provincia de Zaragoza se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con un notable descenso de las temperaturas máximas en el valle del Ebro. Se espera un viento flojo que cambiará a dirección variable hacia el final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor agradable

El cielo se presenta despejado en Zaragoza, irradiando una luminosidad que acompaña al sol durante esta jornada. A medida que la mañana avanza, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados, brindando una agradable sensación térmica que permitirá disfrutar del aire libre. Con una suave brisa proveniente del norte y una velocidad media de 15 km/h, el ambiente mantendrá un frescor, ideal para iniciar el día con energía. La humedad, que se mantendrá moderada, añade un toque de confort al ambiente sin llegar a generar pesadez.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su pico con 30 grados, un calor notable que se sentirá, pero será soportable gracias a las ráfagas de viento que podrían sorprender a más de uno. A medida que se acerca la noche, el cielo se teñirá de matices anaranjados al caer el sol, que se despedirá a las 20:43. Sin rastro de lluvia en el horizonte, la jornada promete ser perfecta para disfrutar de un paseo o una velada al aire libre bajo un cielo estrellado.

Calatayud: nubes amenazantes y viento fuerte

La jornada se despierta en Calatayud con un aire fresco y una sutil inquietud. El cielo, cubierto por nubes amenazantes, presagia un día marcado por la inestabilidad, donde el viento soplará con fuerza, añadiendo un toque de inquietud al entorno. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 29°C.

Sin embargo, el verdadero cambio ocurrirá por la tarde, donde las condiciones se endurecerán. Con vientos de hasta 30 km/h y un 75% de humedad, el ambiente se volverá denso e incómodo. Las probabilidades de lluvia, aunque no específicas para esta tarde, podrían sorprender a más de uno. Se recomienda llevar paraguas para estar preparados ante cualquier eventualidad que nos depare el tiempo.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

Las condiciones serán estables a lo largo del día, con un cielo principalmente despejado y temperaturas que alcanzarán los 28 grados. La leve brisa del oeste, con una velocidad moderada, añadirá un toque agradable a la jornada, sin probabilidad de lluvia ni cambios significativos en el tiempo.

Con un ambiente tranquilo, resulta ideal para pasear o disfrutar de las actividades diarias al aire libre. Aprovechar estos momentos soleados puede ser una excelente manera de relajarse y conectarse con el entorno.