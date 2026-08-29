AEMET prevé un día soleado y fresco en Zaragoza con viento variable al atardecer
Hoy, 28 de agosto de 2026, en Zaragoza el cielo se mostrará mayormente despejado, con un viento suave que traerá un fresco alivio.
Hoy, 28 de agosto de 2026, el clima en toda la provincia de Zaragoza se presenta mayormente poco nuboso o despejado, con un notable descenso de las temperaturas máximas en el valle del Ebro. Se espera un viento flojo que cambiará a dirección variable hacia el final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.
El tiempo en Zaragoza para hoy
Zaragoza: cielo despejado y calor agradable
El cielo se presenta despejado en Zaragoza, irradiando una luminosidad que acompaña al sol durante esta jornada. A medida que la mañana avanza, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados, brindando una agradable sensación térmica que permitirá disfrutar del aire libre. Con una suave brisa proveniente del norte y una velocidad media de 15 km/h, el ambiente mantendrá un frescor, ideal para iniciar el día con energía. La humedad, que se mantendrá moderada, añade un toque de confort al ambiente sin llegar a generar pesadez.
Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su pico con 30 grados, un calor notable que se sentirá, pero será soportable gracias a las ráfagas de viento que podrían sorprender a más de uno. A medida que se acerca la noche, el cielo se teñirá de matices anaranjados al caer el sol, que se despedirá a las 20:43. Sin rastro de lluvia en el horizonte, la jornada promete ser perfecta para disfrutar de un paseo o una velada al aire libre bajo un cielo estrellado.
Calatayud: nubes amenazantes y viento fuerte
La jornada se despierta en Calatayud con un aire fresco y una sutil inquietud. El cielo, cubierto por nubes amenazantes, presagia un día marcado por la inestabilidad, donde el viento soplará con fuerza, añadiendo un toque de inquietud al entorno. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 29°C.
Sin embargo, el verdadero cambio ocurrirá por la tarde, donde las condiciones se endurecerán. Con vientos de hasta 30 km/h y un 75% de humedad, el ambiente se volverá denso e incómodo. Las probabilidades de lluvia, aunque no específicas para esta tarde, podrían sorprender a más de uno. Se recomienda llevar paraguas para estar preparados ante cualquier eventualidad que nos depare el tiempo.
Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable
Las condiciones serán estables a lo largo del día, con un cielo principalmente despejado y temperaturas que alcanzarán los 28 grados. La leve brisa del oeste, con una velocidad moderada, añadirá un toque agradable a la jornada, sin probabilidad de lluvia ni cambios significativos en el tiempo.
Con un ambiente tranquilo, resulta ideal para pasear o disfrutar de las actividades diarias al aire libre. Aprovechar estos momentos soleados puede ser una excelente manera de relajarse y conectarse con el entorno.