La Resistencia ha rescatado la intervención en su programa del alcalde de Cabra del Santo Cristo (Jaén), Francisco Javier Justicia (PSOE), investigado por la Guardia Civil por un presunto delito de tráfico de drogas, quien acudió esta temporada en calidad de público e intercambió unas palabras con David Broncano.

Tras tener constancia de que el hombre sentado en el patio de butacas del Teatro Príncipe era el alcalde de un municipio próximo a la zona donde se crió el presentador, David Broncano mandó un mensaje «a la gente de Cabra»: «Yo no me responsabilizo de Fran. A ver si ahora dentro de tres años se va a descubrir que has lavado dinero. Yo no quiero saber nada».

El entonces regidor negaba con la cabeza: «Tranquilo que no». «Yo me desentiendo, Fran. No la líes en Cabra, ¿eh? Que luego no salga por ahí que el alcalde de Cabra ha atropellado a un muchacho, no me vengas con eso», bromeaba premonitoriamente Broncano. El entonces primer edil replicó insistiendo en que estaba ‘limpio’ y aseguró que se presentaría a las próximas elecciones municipales.

Meses después, el nombre del socialista se encuentra entre los investigados en la ‘Operación Vergilia’ de la Guardia Civil por presuntos delitos de tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. La Benemérita ha desmantelado una organización criminal dedicada a transportar cocaína desde Málaga hasta Murcia para distribuirla posteriormente por Jaén y Granada. Hay 26 personas detenidas y otras once bajo la lupa, entre ellas el propio Javier Justicia, que este miércoles comunicaba tanto al Grupo Municipal Socialista como a laf Ejecutiva Municipal del PSOE su dimisión como alcalde y su renuncia al acta de concejal. También ha solicitado su baja como militante del PSOE.

Cabe recalcar que el regidor de Cabra del Santo Cristo era el segundo alcalde andaluz que más caro salía a sus habitantes: cobraba un sueldo de 43.000 euros en un pueblo de apenas 1.700 personas. Una remuneración que parecía no ser suficiente para el socialista, que según la investigación de la Guardia Civil podría haber buscado un dinero extra haciendo la vista gorda al tráfico de drogas que asolaba a su municipio a cambio de algún soborno.