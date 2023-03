El socialista Yeray Díaz se borra sus redes sociales tras ser acusado de acoso sexual en OKDIARIO.

El socialista Yeray Díaz, obligado a dimitir como máximo responsable de Radio Televisión Melilla (RTVM) tras recibir dos denuncias por acoso y registrarse la baja psicológica de un 25% de su plantilla desde que accediera al cargo en julio de 2019, ha eliminado su perfil en redes sociales después de la entrevista que OKDIARIO Andalucía ha publicado este miércoles a Dunia Ahmed Amar, militante del PSOE y empleada de la televisión autonómica. A última hora de este martes el socialista aún mantenía activas sus redes.

Dunia ha puesto fin a su silencio y ha denunciado públicamente el acoso sexual y las vejaciones que sufrió por parte de Yeray Díaz, que ha rehusado la oportunidad brindada por este periódico para ofrecer explicaciones al respecto.

«Hubo acoso sexual por parte de Yeray Díaz hacia mí», relata Dunia, que trabaja ya junto a sus abogados en una denuncia penal. «Ese acoso hacia mi persona son vejaciones sexuales hacia mí y es un acoso sexualizado», recalca. Cuenta Dunia que el socialista Yeray Díaz también hacía alusiones «sobre mi aspecto, sobre mis atributos como mujer, sobre dejar caer que era una trabajadora sexual. Era una forma de humillarte tanto en el entorno laboral, como en el entorno político, como en el entorno social. Era humillarme como persona y como mujer», sentencia.

Preguntada por si se ha sentido «abandonada» por el PSOE, Dunia afirma: «Sí. Además, el PSOE se ha puesto a decir y a proteger y a posicionarse abiertamente (a favor de Yeray Díaz), de la noche a la mañana, desde el primer momento en el que yo dije que iba a denunciar. No se me estaba protegiendo. De ninguna forma se estaban activando los protocolos de acoso. Yo no podía más psicológicamente con la situación. Estaba muy mal. Estaba, de verdad, muy mal psiquiátricamente y psicológicamente, y me veía al borde del abismo mientras ellos seguían diciendo que el partido era lo más importante, antes que yo, antes que solucionar el problema o antes que activar los protocolos de acoso».

El pasado 1 marzo, Yeray Díaz dimitía de su cargo como máximo responsable de Radio Televisión Melilla tras plantear el PP su cese inmediato.