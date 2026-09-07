Seis parques de bomberos luchan contra las llamas en un incendio en una nave de madera de Alcalá de Guadaíra

Un aparatoso incendio declarado este lunes por la mañana en un almacén de madera situado en el Polígono Industrial La Red de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha obligado a movilizar a efectivos de hasta seis parques de bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla. El fuego ha generado una intensa columna de humo y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo para controlar las llamas y evitar que se propaguen a las instalaciones colindantes.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso a las 6:10 horas de este lunes, 7 de septiembre. El incendio se localiza concretamente en una nave situada en el número 10 de la calle La Red, dentro del polígono industrial del mismo nombre.

Hasta el lugar se han desplazado 28 efectivos, además del mando operativo, procedentes de los parques de Mairena del Alcor, Arahal, Sanlúcar la Mayor, La Rinconada, Carmona y Alcalá de Guadaíra. El dispositivo cuenta con dos bombas nodrizas pesadas (BNP), dos bombas rurales pesadas (BRP), cuatro bombas urbanas ligeras (BUL) y una autoescala. Además, se ha solicitado el apoyo de otra bomba nodriza pesada al Parque de Bomberos de Dos Hermanas para garantizar el suministro de agua durante las labores de extinción.

La principal preocupación de los bomberos se encuentra ahora en impedir que el incendio alcance otras naves próximas. Algunas de ellas están destinadas a actividades de reciclaje y otra alberga polietileno, un material altamente inflamable, lo que incrementa el riesgo en caso de que las llamas se propaguen.

El jefe de Bomberos del Consorcio, Manuel Blanco, ha explicado a Europa Press que los efectivos se encuentran ya en «fase de control», con la prioridad de «evitar que el fuego afecte a las instalaciones colindantes».

La extinción está siendo especialmente complicada por las características del material almacenado. Según Blanco, se trata de madera de diferentes densidades y tamaños, además de virutas, que arden con facilidad. El principal problema es que se encuentra acumulada en grandes pilas, formando «montañas» que dificultan que el agua alcance las zonas interiores donde todavía puede permanecer fuego.

La intensidad de las llamas ha sido «bastante grande» desde el inicio del incendio. En el transcurso de las labores, además, un bombero ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario por un traumatismo.

Pese a la proximidad de otras instalaciones industriales, por el momento no ha sido necesario ordenar su evacuación. Blanco ha señalado que el incendio se encuentra «bastante controlado» y que el humo no estaba afectando de manera significativa a las naves cercanas.

Un trabajador de una empresa situada junto al almacén afectado ha relatado que alrededor de las 6:30 horas recibió el aviso de su jefe después de que un cliente comunicara que había visto humo en la zona. Al llegar, comprobó que la nave estaba ardiendo y que la Policía ya se encontraba en el lugar.

Los empleados de las instalaciones colindantes colaboraron con los bomberos para evitar que las llamas alcanzaran su almacén. «Abrimos los portalones y empezaron a entrar bomberos y quitamos material para evitar que se propagase a nuestro almacén», ha explicado el trabajador, que también ha destacado la rapidez de la llegada de los servicios de emergencia.

Las causas del fuego tampoco han podido determinarse todavía. El jefe de Bomberos ha señalado que los efectivos están centrados exclusivamente en las labores de extinción y control, por lo que aún no se está valorando el posible origen del incendio.