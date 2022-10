En el PSOE andaluz se hartan de García-Page: «Si no veo que es él pensaría que es alguien del PP»

El distanciamiento entre el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está sentando nada bien en el PSOE de Andalucía (PSOE-A). Tanto es así, que el ex presidente de la Junta de Andalucía y voz más que autorizada entre los socialistas andaluces, Rafael Escuredo, ha lanzado una dura crítica contra el presidente castellanomanchego: «Hay veces que si no fuera porque veo que es García-Page quien habla pensaría que es alguien del PP».

A través de un comentario en redes sociales, Rafael Escuredo ha lanzado esta dura crítica que se une al tremendo palo que dio hace sólo unos días a algunos barones socialistas, a quienes ha recomendó «pensarse bien a qué partido pertenecen». Una seria advertencia de Escuredo que se producía tras las ‘rebeliones’ fiscales de Emiliano García-Page o de Ximo Puig frente a un Pedro Sánchez a quien empiezan a no querer ni quienes más le han defendido.

Disculpen las molestias pero hay veces que si no fuera porque veo que es Garcia-Page quien habla pensaría que es alguien del PP — Rafael Escuredo Rodriguez (@fuentedelrey) October 5, 2022

Distanciamiento de García-Page

García Page apuesta por desmarcarse del Gobierno central liderado por Pedro Sánchez a la hora de gobernar en su región. «De la M-30 para dentro, en la política nacional, se necesitaría mucho orfidal; están nerviosos por todo», ha asegurado Page este miércoles. Además, se ha hecho la víctima dentro de su propio partido: «Pinto muy poco en mi partido, me llevo muchos golpes, y de los míos más».

«No comparto muchas de las barbaridades que se plantean en el estrés de la política nacional que se vive en Madrid», ha afirmado, en alusión al Ejecutivo de Sánchez. A pesar de ello, García-Page rechaza que él sea uno de los barones «díscolos» del PSOE. «Yo no soy díscolo de nada. Yo no aspiro a nada, en mi partido pinto muy poquito», ha señalado tras sus últimas críticas a ciertas políticas tomadas desde la dirección de su partido.