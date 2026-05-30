Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Llega el fin de semana de modo que como de costumbre, van a ser muchos los coches que se moverán por las principales carreteras de Andalucía desde primera hora de la mañana. De este modo, si deseas conocer cuál va a ser el precio de la gasolina hoy sábado 30 de mayo en ciudades andaluzas como Cádiz o Granada, te lo contamos a continuación con todo el detalle gracias a los datos que aporta el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras para repostar hoy sábado:

Gasolina 95

Moove : Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,348 €/l.

: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,348 €/l. Moove : Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,348 €/l.

: Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,348 €/l. Ballenoil : Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,348 €/l.

: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,348 €/l. Gasolinera Utrera : Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,349 €/l.

: Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,349 €/l. Nueva Calonge : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,349 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,349 €/l. Tamoil : Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,359 €/l.

: Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,359 €/l. EMC Red Power 24 : San José de la Rinconada, Carretera SE-111 A-8005 km 10,8 – 1,369 €/l.

: San José de la Rinconada, Carretera SE-111 A-8005 km 10,8 – 1,369 €/l. APJ : Sevilla, Calle Cojinete, s/n – 1,374 €/l.

: Sevilla, Calle Cojinete, s/n – 1,374 €/l. Petroprix : Sevilla, Avenida Montesierra, 7 – 1,377 €/l.

: Sevilla, Avenida Montesierra, 7 – 1,377 €/l. Family Energy: Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1,379 €/l.

Gasolina 98

Cepsa : Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,619 €/l.

: Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,619 €/l. Shell : Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,619 €/l.

: Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,619 €/l. Meroil : Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n – 1,639 €/l.

: Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n – 1,639 €/l. Shell : Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n – 1,649 €/l.

: Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n – 1,649 €/l. Astigi : Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,659 €/l.

: Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,659 €/l. Family Energy : Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,659 €/l.

: Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,659 €/l. Shell : Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600 – 1,669 €/l.

: Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600 – 1,669 €/l. La Estación-Agla : Cantillana, Carretera A-8005 km 21,5 – 1,679 €/l.

: Cantillana, Carretera A-8005 km 21,5 – 1,679 €/l. Cepsa : Sevilla, Calle Gramil, s/n – 1,695 €/l.

: Sevilla, Calle Gramil, s/n – 1,695 €/l. Cepsa: Sevilla, Calle Escarpia, 1 – 1,695 €/l.

Diésel

Masfuel : La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,518 €/l.

: La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,518 €/l. Moove : Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,518 €/l.

: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,518 €/l. Moove : Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,518 €/l.

: Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,518 €/l. Ballenoil : Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,518 €/l.

: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,518 €/l. Q8 : San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7 – 1,519 €/l.

: San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7 – 1,519 €/l. Ballenoil : San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,519 €/l.

: San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,519 €/l. Petroprix : Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,527 €/l.

: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,527 €/l. Plenergy : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,527 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,527 €/l. E.S. La Catria : La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100 – 1,528 €/l.

: La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100 – 1,528 €/l. Ballenoil: La Algaba, Avenida de la Industria, 25 – 1,528 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz estas son las gasolineras para repostar hoy sábado:

Gasolina 95

Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,399 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,399 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,399 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,399 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,399 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,399 €/l. Ballenoil : Algeciras, Terrenos PP Menacha (S.EJ.), 9 – 1,399 €/l.

: Algeciras, Terrenos PP Menacha (S.EJ.), 9 – 1,399 €/l. Plenergy : Algeciras, Avenida Gesto por la Paz, 106 – 1,399 €/l.

: Algeciras, Avenida Gesto por la Paz, 106 – 1,399 €/l. Plenergy : Palmones, Carretera Central Térmica km 2 – 1,399 €/l.

: Palmones, Carretera Central Térmica km 2 – 1,399 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1, s/n – 1,399 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1, s/n – 1,399 €/l. Ballenoil : Algeciras, Avenida Gesto por la Paz, 103 – 1,399 €/l.

: Algeciras, Avenida Gesto por la Paz, 103 – 1,399 €/l. Plenergy: Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,399 €/l.

Gasolina 98

Easyfuel : Chiclana de la Frontera, Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 “Camino del Lobo 1”, 1 – 1,639 €/l.

: Chiclana de la Frontera, Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 “Camino del Lobo 1”, 1 – 1,639 €/l. Shell : Algeciras, Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3 – 1,659 €/l.

: Algeciras, Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3 – 1,659 €/l. Shell : Jerez de la Frontera, Carretera Calvario (El) km s/n – 1,659 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Calvario (El) km s/n – 1,659 €/l. Moeve : Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,663 €/l.

: Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,663 €/l. Eni : Algeciras, Polígono El Rosario Parcela IV, s/n – 1,669 €/l.

: Algeciras, Polígono El Rosario Parcela IV, s/n – 1,669 €/l. Shell : El Puerto de Santa María, Polígono Industrial La Isleta s/n N-IV km 654,7 – 1,669 €/l.

: El Puerto de Santa María, Polígono Industrial La Isleta s/n N-IV km 654,7 – 1,669 €/l. E.S. La Almoraima : Almoraima, Carretera A-369 km 11 – 1,669 €/l.

: Almoraima, Carretera A-369 km 11 – 1,669 €/l. Shell : Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, s/n – 1,669 €/l.

: Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, s/n – 1,669 €/l. Carrefour : El Puerto de Santa María, Carretera Madrid Cádiz km 653 – 1,679 €/l.

: El Puerto de Santa María, Carretera Madrid Cádiz km 653 – 1,679 €/l. SP: El Puerto de Santa María, Carretera CR CA-603 km 4,2 – 1,679 €/l.

Diésel

Plenergy : Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,539 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,539 €/l. Seroil Energy : Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,539 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,539 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,549 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,549 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,549 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,549 €/l. Petroprix : Campamento, Calle Real, 56 – 1,549 €/l.

: Campamento, Calle Real, 56 – 1,549 €/l. Plenergy : La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,549 €/l.

: La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,549 €/l. Plenergy : Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,549 €/l.

: Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,549 €/l. Ballenoil : Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1,549 €/l.

: Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1,549 €/l. Ballenoil : San Fernando, CL Ferrocarril 34 – 1,559 €/l.

: San Fernando, CL Ferrocarril 34 – 1,559 €/l. Ballenoil: San Fernando, Carretera N-IVA km 680 – 1,559 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Las gasolineras más baratas de Málaga para hoy sábado son estas a continuación:

Gasolina 95

Ballenoil : Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28 – 1,449 €/l.

: Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28 – 1,449 €/l. Ballenoil : Cártama, Sector UR.21 Parcela 9, 9 – 1,449 €/l.

: Cártama, Sector UR.21 Parcela 9, 9 – 1,449 €/l. Petroprix : Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1,449 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1,449 €/l. Plenergy : Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,449 €/l.

: Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,449 €/l. Plenergy : Cerralba, Carretera de Cerralba km 5 – 1,449 €/l.

: Cerralba, Carretera de Cerralba km 5 – 1,449 €/l. S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva : Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,452 €/l.

: Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,452 €/l. Olivarera Trabuco : Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,455 €/l.

: Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,455 €/l. Ballenoil : Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1,459 €/l.

: Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1,459 €/l. Express : Pizarra, Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 – 1,459 €/l.

: Pizarra, Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 – 1,459 €/l. Agla: Cerralba, Carretera de Cerralba nº1 km 1 – 1,459 €/l.

Gasolina 98

Agla : Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,655 €/l.

: Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,655 €/l. Cepsa : Almargen, A-384 km 44 – 1,669 €/l.

: Almargen, A-384 km 44 – 1,669 €/l. Shell : Torremolinos, Calle Cruz de la, 68 – 1,679 €/l.

: Torremolinos, Calle Cruz de la, 68 – 1,679 €/l. Agla : Yunquera, Carretera C/Castillo s/n A-366 km 1 – 1,685 €/l.

: Yunquera, Carretera C/Castillo s/n A-366 km 1 – 1,685 €/l. E.S. Maridi : Cómpeta, Ctra. MA-111 km 16,65 – 1,689 €/l.

: Cómpeta, Ctra. MA-111 km 16,65 – 1,689 €/l. E.S El Valle (Agla) : Cártama, Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7 – 1,699 €/l.

: Cártama, Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7 – 1,699 €/l. Agla Petroleros Mijas : Mijas, Polígono Molino de Viento, 1 – 1,718 €/l.

: Mijas, Polígono Molino de Viento, 1 – 1,718 €/l. Galp : Nueva Andalucía, Carretera CN-340 Nueva Andalucía km 173 – 1,719 €/l.

: Nueva Andalucía, Carretera CN-340 Nueva Andalucía km 173 – 1,719 €/l. Agla : Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1 – 1,719 €/l.

: Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1 – 1,719 €/l. Shell: Estepona, Avenida José Martín Méndez, s/n – 1,724 €/l.

Diésel

Trops : Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,575 €/l.

: Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,575 €/l. Galp : Fuengirola, Carretera MA-409 km 6 – 1,579 €/l.

: Fuengirola, Carretera MA-409 km 6 – 1,579 €/l. Autonet&Oil : Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1,579 €/l.

: Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1,579 €/l. Plenergy : Fuengirola, Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 34 – 1,579 €/l.

: Fuengirola, Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 34 – 1,579 €/l. Agla : Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,588 €/l.

: Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,588 €/l. Fejama 2022 S.L. : Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42 – 1,589 €/l.

: Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42 – 1,589 €/l. Ballenoil : Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28 – 1,589 €/l.

: Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28 – 1,589 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1,589 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1,589 €/l. Distreax-22 S.L. : Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,589 €/l.

: Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,589 €/l. Ballenoil: Cártama, Sector UR.21 Parcela 9, 9 – 1,589 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Estas son algunas de las gasolineras más económicas en Córdoba para hoy sábado:

Gasolina 95

Petroprix : Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,419 €/l. Plenergy : Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,419 €/l. Plenergy : Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n – 1,419 €/l.

: Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n – 1,419 €/l. Ballenoil : Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores Sector UI.3 Industrial, 66 – 1,419 €/l.

: Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores Sector UI.3 Industrial, 66 – 1,419 €/l. Plenergy : Córdoba, Avenida de la Torrecilla, s/n – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida de la Torrecilla, s/n – 1,419 €/l. Petroprix : Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l. Petroprix : Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,419 €/l. Plenergy : Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,419 €/l. Fueling : Lucena, Calle Ronda San Francisco, s/n – 1,429 €/l.

: Lucena, Calle Ronda San Francisco, s/n – 1,429 €/l. Petrol & Go: Córdoba, Calle Los Artesanos, 7 – 1,429 €/l.

Gasolina 98

Shell : Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,669 €/l.

: Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,669 €/l. Petroil Energy Azahara : Córdoba, Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río km 3,300 – 1,675 €/l.

: Córdoba, Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río km 3,300 – 1,675 €/l. Cepsa : Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,683 €/l.

: Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,683 €/l. Shell : Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1,689 €/l.

: Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1,689 €/l. Q8 : Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,689 €/l.

: Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,689 €/l. GPB : Peñarroya-Pueblonuevo, Avenida Andalucía, s/n – 1,689 €/l.

: Peñarroya-Pueblonuevo, Avenida Andalucía, s/n – 1,689 €/l. Shell : Lucena, Carretera de Cabra nº 31 – 1,689 €/l.

: Lucena, Carretera de Cabra nº 31 – 1,689 €/l. M3 Petróleos : Puente Genil, Calle La Palmera, 18 – 1,689 €/l.

: Puente Genil, Calle La Palmera, 18 – 1,689 €/l. Shell : Espejo, Calle Regiones Devastadas, 37 – 1,689 €/l.

: Espejo, Calle Regiones Devastadas, 37 – 1,689 €/l. Agla: Hinojosa del Duque, Avenida Marqués de Santillana, s/n – 1,689 €/l.

Diésel

Plenergy : Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,559 €/l.

: Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,559 €/l. Enerplus : Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,569 €/l.

: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,569 €/l. Mirasierra : Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,579 €/l.

: Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,579 €/l. Cooperativa Lucena : Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,579 €/l.

: Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,579 €/l. Santo Cristo : Monturque, Carretera Monturque-Moriles km 1 – 1,579 €/l.

: Monturque, Carretera Monturque-Moriles km 1 – 1,579 €/l. HRuiz : Palma del Río, Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1,579 €/l.

: Palma del Río, Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1,579 €/l. Ballenoil : Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores Sector UI.3 Industrial, 66 – 1,579 €/l.

: Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores Sector UI.3 Industrial, 66 – 1,579 €/l. Enerplus : Benamejí, N-331 km 495,8 – 1,589 €/l.

: Benamejí, N-331 km 495,8 – 1,589 €/l. GEDS: Rute, Calle Granada, 69 – 1,589 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada tienes estas gasolineras que son las más baratas para repostar hoy sábado:

Gasolina 95

Sur-Oil : Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1,389 €/l.

: Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1,389 €/l. Lerfu : Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1,389 €/l.

: Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1,389 €/l. Alcampo Motril : Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,389 €/l.

: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,389 €/l. Smart Oil : Motril, Carretera Almería-Motril km 50 – 1,399 €/l.

: Motril, Carretera Almería-Motril km 50 – 1,399 €/l. Petroprix : Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,399 €/l.

: Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,399 €/l. GM Oil : Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,399 €/l.

: Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,399 €/l. Minioil : Cúllar Vega, Avenida Andalucía, s/n – 1,415 €/l.

: Cúllar Vega, Avenida Andalucía, s/n – 1,415 €/l. Energy Carburantes : Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3 – 1,415 €/l.

: Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3 – 1,415 €/l. Plenergy : Purchil, Carretera GR-3304 km s/n – 1,415 €/l.

: Purchil, Carretera GR-3304 km s/n – 1,415 €/l. Plenergy: Jun, Calle Aries, 1 – 1,415 €/l.

Gasolina 98

Galp : Pulianas, Ctra. Vilchez-Almería P.K. 0,100 – 1,624 €/l.

: Pulianas, Ctra. Vilchez-Almería P.K. 0,100 – 1,624 €/l. San Lázaro Güevéjar : Güevéjar, Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega) km 16 – 1,625 €/l.

: Güevéjar, Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega) km 16 – 1,625 €/l. Cepsa : La Herradura, Carretera N-340 km 308 – 1,675 €/l.

: La Herradura, Carretera N-340 km 308 – 1,675 €/l. Castril : Castril, Avenida Portillo, s/n – 1,685 €/l.

: Castril, Avenida Portillo, s/n – 1,685 €/l. Gasolinera Martín : Huétor Vega, Avenida Andalucía, 69 – 1,689 €/l.

: Huétor Vega, Avenida Andalucía, 69 – 1,689 €/l. E.S. Ogicañas : Ogíjares, Calle Granada nº 56 – 1,689 €/l.

: Ogíjares, Calle Granada nº 56 – 1,689 €/l. Agla : Castilléjar, Carretera Benamaurel-Huéscar km 13 – 1,699 €/l.

: Castilléjar, Carretera Benamaurel-Huéscar km 13 – 1,699 €/l. BS Energy : Santa Fe, Avenida Palos de la Frontera (Rotonda) – 1,719 €/l.

: Santa Fe, Avenida Palos de la Frontera (Rotonda) – 1,719 €/l. San Lázaro : Granada, Carretera de la Sierra km 313 – 1,724 €/l.

: Granada, Carretera de la Sierra km 313 – 1,724 €/l. E.S. San José: Galera, Carretera Huéscar A-330 km 21 – 1,729 €/l.

Diésel

A. Aguaza : Cúllar, CR N-342, 156 – 1,519 €/l.

: Cúllar, CR N-342, 156 – 1,519 €/l. Gaia : Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1,519 €/l.

: Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1,519 €/l. Minioil : Peligros, Carretera N-323 km 122 – 1,528 €/l.

: Peligros, Carretera N-323 km 122 – 1,528 €/l. Lubricantes Martín : Peligros, Avenida Asegra, 28 – 1,538 €/l.

: Peligros, Avenida Asegra, 28 – 1,538 €/l. Carba : Baza, Carretera Benamaurel km 4 – 1,539 €/l.

: Baza, Carretera Benamaurel km 4 – 1,539 €/l. BS Energy : Baza, Carretera Benamaurel km s/n – 1,539 €/l.

: Baza, Carretera Benamaurel km s/n – 1,539 €/l. Easygas : Granada, Calle Camino de Ronda, 199 – 1,549 €/l.

: Granada, Calle Camino de Ronda, 199 – 1,549 €/l. E.S. Villasol : Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22 – 1,549 €/l.

: Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22 – 1,549 €/l. Minioil : Ogíjares, Calle León, 36 – 1,555 €/l.

: Ogíjares, Calle León, 36 – 1,555 €/l. ASC Carburantes: Ogíjares, Avenida Madrid, 169 – 1,555 €/l.

Una vez ya sabes donde repostar en las principales ciudades andaluzas, puede que tú mismo desees consultar precios en otro momento. Si es así, tienes a tu disposición el Geoportal de Gasolineras que se actualiza a diario con los precios que reportan las gasolineras y que muestran resultados en forma de listado o también en forma de mapa como este que vemos a continuación a modo de ejemplo: