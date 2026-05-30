Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina hoy en Andalucía y dónde encontrar las gasolineras más baratas
La gasolina es mucho más barata a esta hora: que no te timen
Te vas a ahorrar un dineral con este increíble truco para echar gasolina
Llega el fin de semana de modo que como de costumbre, van a ser muchos los coches que se moverán por las principales carreteras de Andalucía desde primera hora de la mañana. De este modo, si deseas conocer cuál va a ser el precio de la gasolina hoy sábado 30 de mayo en ciudades andaluzas como Cádiz o Granada, te lo contamos a continuación con todo el detalle gracias a los datos que aporta el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Moove: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,348 €/l.
- Moove: Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,348 €/l.
- Ballenoil: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,348 €/l.
- Gasolinera Utrera: Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,349 €/l.
- Nueva Calonge: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,349 €/l.
- Tamoil: Sevilla, Calle Pino Central, 14 – 1,359 €/l.
- EMC Red Power 24: San José de la Rinconada, Carretera SE-111 A-8005 km 10,8 – 1,369 €/l.
- APJ: Sevilla, Calle Cojinete, s/n – 1,374 €/l.
- Petroprix: Sevilla, Avenida Montesierra, 7 – 1,377 €/l.
- Family Energy: Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1,379 €/l.
Gasolina 98
- Cepsa: Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,619 €/l.
- Shell: Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,619 €/l.
- Meroil: Lora del Río, Avenida de la Campana, s/n – 1,639 €/l.
- Shell: Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n – 1,649 €/l.
- Astigi: Écija, Autovía A-4 km 450 – 1,659 €/l.
- Family Energy: Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,659 €/l.
- Shell: Las Cabezas de San Juan, Carretera A-471 km 16,600 – 1,669 €/l.
- La Estación-Agla: Cantillana, Carretera A-8005 km 21,5 – 1,679 €/l.
- Cepsa: Sevilla, Calle Gramil, s/n – 1,695 €/l.
- Cepsa: Sevilla, Calle Escarpia, 1 – 1,695 €/l.
Diésel
- Masfuel: La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,518 €/l.
- Moove: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,518 €/l.
- Moove: Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n – 1,518 €/l.
- Ballenoil: Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n – 1,518 €/l.
- Q8: San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7 – 1,519 €/l.
- Ballenoil: San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,519 €/l.
- Petroprix: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,527 €/l.
- Plenergy: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,527 €/l.
- E.S. La Catria: La Rinconada, Carretera Sevilla-Cazalla km 6,100 – 1,528 €/l.
- Ballenoil: La Algaba, Avenida de la Industria, 25 – 1,528 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,399 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,399 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,399 €/l.
- Ballenoil: Algeciras, Terrenos PP Menacha (S.EJ.), 9 – 1,399 €/l.
- Plenergy: Algeciras, Avenida Gesto por la Paz, 106 – 1,399 €/l.
- Plenergy: Palmones, Carretera Central Térmica km 2 – 1,399 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1, s/n – 1,399 €/l.
- Ballenoil: Algeciras, Avenida Gesto por la Paz, 103 – 1,399 €/l.
- Plenergy: Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,399 €/l.
Gasolina 98
- Easyfuel: Chiclana de la Frontera, Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 “Camino del Lobo 1”, 1 – 1,639 €/l.
- Shell: Algeciras, Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3 – 1,659 €/l.
- Shell: Jerez de la Frontera, Carretera Calvario (El) km s/n – 1,659 €/l.
- Moeve: Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,663 €/l.
- Eni: Algeciras, Polígono El Rosario Parcela IV, s/n – 1,669 €/l.
- Shell: El Puerto de Santa María, Polígono Industrial La Isleta s/n N-IV km 654,7 – 1,669 €/l.
- E.S. La Almoraima: Almoraima, Carretera A-369 km 11 – 1,669 €/l.
- Shell: Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, s/n – 1,669 €/l.
- Carrefour: El Puerto de Santa María, Carretera Madrid Cádiz km 653 – 1,679 €/l.
- SP: El Puerto de Santa María, Carretera CR CA-603 km 4,2 – 1,679 €/l.
Diésel
- Plenergy: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,539 €/l.
- Seroil Energy: Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,539 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,549 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,549 €/l.
- Petroprix: Campamento, Calle Real, 56 – 1,549 €/l.
- Plenergy: La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,549 €/l.
- Plenergy: Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,549 €/l.
- Ballenoil: Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1,549 €/l.
- Ballenoil: San Fernando, CL Ferrocarril 34 – 1,559 €/l.
- Ballenoil: San Fernando, Carretera N-IVA km 680 – 1,559 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Las gasolineras más baratas de Málaga para hoy sábado son estas a continuación:
Gasolina 95
- Ballenoil: Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28 – 1,449 €/l.
- Ballenoil: Cártama, Sector UR.21 Parcela 9, 9 – 1,449 €/l.
- Petroprix: Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5 – 1,449 €/l.
- Plenergy: Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,449 €/l.
- Plenergy: Cerralba, Carretera de Cerralba km 5 – 1,449 €/l.
- S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva: Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,452 €/l.
- Olivarera Trabuco: Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,455 €/l.
- Ballenoil: Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1,459 €/l.
- Express: Pizarra, Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3 – 1,459 €/l.
- Agla: Cerralba, Carretera de Cerralba nº1 km 1 – 1,459 €/l.
Gasolina 98
- Agla: Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132 – 1,655 €/l.
- Cepsa: Almargen, A-384 km 44 – 1,669 €/l.
- Shell: Torremolinos, Calle Cruz de la, 68 – 1,679 €/l.
- Agla: Yunquera, Carretera C/Castillo s/n A-366 km 1 – 1,685 €/l.
- E.S. Maridi: Cómpeta, Ctra. MA-111 km 16,65 – 1,689 €/l.
- E.S El Valle (Agla): Cártama, Carretera Cártama Pueblo a Estación km 2,7 – 1,699 €/l.
- Agla Petroleros Mijas: Mijas, Polígono Molino de Viento, 1 – 1,718 €/l.
- Galp: Nueva Andalucía, Carretera CN-340 Nueva Andalucía km 173 – 1,719 €/l.
- Agla: Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1 – 1,719 €/l.
- Shell: Estepona, Avenida José Martín Méndez, s/n – 1,724 €/l.
Diésel
- Trops: Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,575 €/l.
- Galp: Fuengirola, Carretera MA-409 km 6 – 1,579 €/l.
- Autonet&Oil: Nerja, Calle Pago Castillo Alto, 1 – 1,579 €/l.
- Plenergy: Fuengirola, Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, 34 – 1,579 €/l.
- Agla: Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,588 €/l.
- Fejama 2022 S.L.: Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42 – 1,589 €/l.
- Ballenoil: Vélez-Málaga, Camino Higueral El, 28 – 1,589 €/l.
- Ballenoil: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1,589 €/l.
- Distreax-22 S.L.: Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,589 €/l.
- Ballenoil: Cártama, Sector UR.21 Parcela 9, 9 – 1,589 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Estas son algunas de las gasolineras más económicas en Córdoba para hoy sábado:
Gasolina 95
- Petroprix: Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,419 €/l.
- Plenergy: Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,419 €/l.
- Plenergy: Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n – 1,419 €/l.
- Ballenoil: Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores Sector UI.3 Industrial, 66 – 1,419 €/l.
- Plenergy: Córdoba, Avenida de la Torrecilla, s/n – 1,419 €/l.
- Petroprix: Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l.
- Petroprix: Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,419 €/l.
- Plenergy: Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,419 €/l.
- Fueling: Lucena, Calle Ronda San Francisco, s/n – 1,429 €/l.
- Petrol & Go: Córdoba, Calle Los Artesanos, 7 – 1,429 €/l.
Gasolina 98
- Shell: Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,669 €/l.
- Petroil Energy Azahara: Córdoba, Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río km 3,300 – 1,675 €/l.
- Cepsa: Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,683 €/l.
- Shell: Baena, Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1,689 €/l.
- Q8: Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,689 €/l.
- GPB: Peñarroya-Pueblonuevo, Avenida Andalucía, s/n – 1,689 €/l.
- Shell: Lucena, Carretera de Cabra nº 31 – 1,689 €/l.
- M3 Petróleos: Puente Genil, Calle La Palmera, 18 – 1,689 €/l.
- Shell: Espejo, Calle Regiones Devastadas, 37 – 1,689 €/l.
- Agla: Hinojosa del Duque, Avenida Marqués de Santillana, s/n – 1,689 €/l.
Diésel
- Plenergy: Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,559 €/l.
- Enerplus: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,569 €/l.
- Mirasierra: Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,579 €/l.
- Cooperativa Lucena: Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,579 €/l.
- Santo Cristo: Monturque, Carretera Monturque-Moriles km 1 – 1,579 €/l.
- HRuiz: Palma del Río, Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1,579 €/l.
- Ballenoil: Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores Sector UI.3 Industrial, 66 – 1,579 €/l.
- Enerplus: Benamejí, N-331 km 495,8 – 1,589 €/l.
- GEDS: Rute, Calle Granada, 69 – 1,589 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada tienes estas gasolineras que son las más baratas para repostar hoy sábado:
Gasolina 95
- Sur-Oil: Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1,389 €/l.
- Lerfu: Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1,389 €/l.
- Alcampo Motril: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,389 €/l.
- Smart Oil: Motril, Carretera Almería-Motril km 50 – 1,399 €/l.
- Petroprix: Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,399 €/l.
- GM Oil: Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,399 €/l.
- Minioil: Cúllar Vega, Avenida Andalucía, s/n – 1,415 €/l.
- Energy Carburantes: Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3 – 1,415 €/l.
- Plenergy: Purchil, Carretera GR-3304 km s/n – 1,415 €/l.
- Plenergy: Jun, Calle Aries, 1 – 1,415 €/l.
Gasolina 98
- Galp: Pulianas, Ctra. Vilchez-Almería P.K. 0,100 – 1,624 €/l.
- San Lázaro Güevéjar: Güevéjar, Carretera NE-55 (Güevéjar-Cogollos Vega) km 16 – 1,625 €/l.
- Cepsa: La Herradura, Carretera N-340 km 308 – 1,675 €/l.
- Castril: Castril, Avenida Portillo, s/n – 1,685 €/l.
- Gasolinera Martín: Huétor Vega, Avenida Andalucía, 69 – 1,689 €/l.
- E.S. Ogicañas: Ogíjares, Calle Granada nº 56 – 1,689 €/l.
- Agla: Castilléjar, Carretera Benamaurel-Huéscar km 13 – 1,699 €/l.
- BS Energy: Santa Fe, Avenida Palos de la Frontera (Rotonda) – 1,719 €/l.
- San Lázaro: Granada, Carretera de la Sierra km 313 – 1,724 €/l.
- E.S. San José: Galera, Carretera Huéscar A-330 km 21 – 1,729 €/l.
Diésel
- A. Aguaza: Cúllar, CR N-342, 156 – 1,519 €/l.
- Gaia: Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1,519 €/l.
- Minioil: Peligros, Carretera N-323 km 122 – 1,528 €/l.
- Lubricantes Martín: Peligros, Avenida Asegra, 28 – 1,538 €/l.
- Carba: Baza, Carretera Benamaurel km 4 – 1,539 €/l.
- BS Energy: Baza, Carretera Benamaurel km s/n – 1,539 €/l.
- Easygas: Granada, Calle Camino de Ronda, 199 – 1,549 €/l.
- E.S. Villasol: Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22 – 1,549 €/l.
- Minioil: Ogíjares, Calle León, 36 – 1,555 €/l.
- ASC Carburantes: Ogíjares, Avenida Madrid, 169 – 1,555 €/l.
Una vez ya sabes donde repostar en las principales ciudades andaluzas, puede que tú mismo desees consultar precios en otro momento. Si es así, tienes a tu disposición el Geoportal de Gasolineras que se actualiza a diario con los precios que reportan las gasolineras y que muestran resultados en forma de listado o también en forma de mapa como este que vemos a continuación a modo de ejemplo: