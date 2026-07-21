Precio de la gasolina hoy 21 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar hoy en las principales ciudades andaluzas
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Metidos de lleno en la segunda quincena del mes de julio, son muchos los que ya estarán de vacaciones, incluso apurándolas. Sin embargo el tráfico no cesa y son muchos los coches que pasan o circulan por las principales ciudades andaluzas, de modo que se hace importante saber cuándo y dónde repostar, así que nada como repasar datos a partir de lo que las gasolineras le reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y con ello saber el precio de la gasolina hoy 21 de julio: y donde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 21 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.369 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.407 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.407 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.407 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.407 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 (A-8005), km 10,8. Precio: 1.419 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.426 €/l.
- Ballenoil. La Algaba. Avenida de la Industria, 25. Precio: 1.429 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.581 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.639 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.639 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.649 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.649 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.379 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.439 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.439 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.449 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.467 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.467 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.469 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.469 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.476 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.478 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Las gasolineras más baratas de Cádiz hoy, las ubicas aquí:
Gasolina 95
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.409 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.409 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.429 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas, 1. Precio: 1.449 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.459 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.649 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.699 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1.709 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.719 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV. Precio: 1.719 €/l.
- AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.719 €/l.
Diésel
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.419 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.439 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas, 1. Precio: 1.459 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.459 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.475 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.487 €/l.
- Plenergy. Palmones. Carretera Central Térmica, km 2. Precio: 1.487 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, Polígono Industrial Río San Pedro, 1. Precio: 1.489 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más económicas:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.415 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXIII, s/n. Precio: 1.428 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.453 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.464 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.477 €/l.
- Área 117 Dir. Málaga. Humilladero. Carretera A-92, km 138,2. Precio: 1.489 €/l.
- Área 117 Dir. Sevilla. Humilladero. Carretera A-92, km 135. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, 3. Precio: 1.498 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.498 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.498 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.610 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.631 €/l.
- Cepsa. Almargen. Carretera A-384, km 44. Precio: 1.639 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.659 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.659 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.699 €/l.
- AGLA. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.729 €/l.
Diésel
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.465 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.496 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.506 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida Juan XXIII, s/n. Precio: 1.518 €/l.
- Ecoarea Alhaurín. Alhaurín el Grande. Polígono La Rosa, calle Guadalmedina, 13. Precio: 1.519 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,75. Precio: 1.519 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, 3. Precio: 1.538 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.538 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.538 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si pasas por Córdoba o vives en ella, puedes repostar de forma más económica aquí:
Gasolina 95
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140. Precio: 1.409 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.430 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.439 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.441 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.449 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.449 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.459 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140. Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.649 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.669 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.685 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.699 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.450 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.465 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.479 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.479 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.493 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.499 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.499 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.499 €/l.
Precio de la gasolina hoy 21 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras donde repostar más barato:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.319 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a). Precio: 1.319 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.319 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.349 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.409 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.529 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.569 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.569 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.569 €/l.
Diésel
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas. Precio: 1.389 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.389 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a). Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.389 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.399 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.419 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: 1.420 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.439 €/l.
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba, M4 P2. Precio: 1.440 €/l.
Ahora ya sabemos dónde repostar este martes 21 de julio, pero si quieres consultar en otro momento o para otra ciudad o municipio, puedes entrar en el Geoportal y hacer consulta además por tipo de combustible. El resultado lo puedes ver en forma de listado como los que acabamos de ver o también puedes moverte por el mapa que aparece como este, de Sevilla.