Precio de la gasolina hoy 10 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuáles son las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas
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Conoce las ciudades con la gasolina más barata
El viernes ya está aquí, de modo que ha pasado otra semana y seguramente, muchos ya estarán de vacaciones, mientras otros todavía están trabajando, y habrá quien se prepare para una escapada de fin de semana. De todos modos, y sea como sea, si has de coger el coche será importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy 10 de julio y donde se localizan las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a partir de los datos que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 10 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Estas son las gasolineras para repostar hoy viernes en Sevilla:
Gasolina 95
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,329 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,339 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,359 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,365 €/l.
Gasolina 98
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,159 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,544 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1,559 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,594 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,599 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,599 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1,629 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,339 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,349 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,387 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,399 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n (Polígono Industrial Campamento). Precio: 1,379 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,387 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1,389 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,389 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,389 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,449 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,459 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,539 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,629 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,648 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km 639,8. Precio: 1,649 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Calvario, km s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: 1,669 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1,669 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,378 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,389 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n (Polígono Industrial Campamento). Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,395 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Estas son las gasolineras para repostar hoy viernes en Málaga:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,355 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,392 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,416 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,439 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,439 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,439 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral El, 28. Precio: 1,439 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,439 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,447 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,559 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,559 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n, A-366 km 1. Precio: 1,598 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,619 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384, km 44. Precio: 1,639 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,639 €/l.
- BP Río Grande. Cártama. A-357 Campillos-Málaga, km 47. Precio: 1,669 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parc. Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1,694 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,393 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,405 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,418 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,429 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral El, 28. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,429 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,394 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,409 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,409 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,414 €/l.
- La Chica. La Carlota. Carretera A-445 Posadas-La Carlota, km 19,200. Precio: 1,419 €/l.
- Fueling. Lucena. C/ Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66. Precio: 1,429 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1,499 €/l.
- Fueling. Lucena. C/ Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,529 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,539 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,559 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,579 €/l.
- BP Palma del Río. Palma del Río. Polígono PI El Garrotal Oeste, Parc. M2, s/n. Precio: 1,625 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,625 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,639 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1,655 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,398 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,409 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,414 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66. Precio: 1,419 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,429 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,429 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,444 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,459 €/l.
Precio de la gasolina hoy 10 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Estas son las gasolineras para repostar hoy viernes en Granada:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,339 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,339 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,339 €/l.
Gasolina 98
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,399 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,459 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,469 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,499 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1,529 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,529 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,339 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,339 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar hoy viernes, si vives en Sevilla, o Málaga, o si pasas o estás en Cádiz, Córdoba o Granada, pero si deseas hacer tu propia consulta, o consultar losprecios cualquier otro día, o para otras ciudades andaluzas puedes entrar en el Geoportal de gasolineras y consultar resultados en forma de listado como los que acabamos de ver o también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Málaga.