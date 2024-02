El padre de Marta del Castillo censura la amnistía: «Cualquier día aprobáis un cambio de régimen»

Antonio del Castillo, padre de Marta, la joven sevillana asesinada en 2009, ha vuelto a criticar duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso por defender la amnistía a los independentistas catalanes implicados en el procés. «Cualquier día aprobáis un cambio de régimen para que Sánchez permanezca de por vida en Moncloa. Eso se llama dictadura», ha aseverado Antonio del Castillo en sus redes sociales.

El padre de Marta se ha pronunciado de este modo en respuesta a unas palabras de la ex vicepresidenta del Gobierno y nueva presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que este jueves ha salido en defensa de la amnistía, afirmando que es «el pueblo soberano» a través de las Cortes Generales quien la otorga. Un ejemplo más de los ya clásicos ‘cambios de opinión’ del PSOE, ya que hace menos de tres años, Calvo sostenía que la amnistía no tiene cabida en ninguna democracia, tampoco en la española, porque «borra el delito».

Además, la ex vicepresidenta del Gobierno ha señalado que la amnistía no la otorga el Gobierno como tal, sino que la tiene que dar la mayoría «del pueblo soberano» en las Cortes Generales. «Eso es democracia, se llama derecho de gracia y está en todas las democracias», ha afirmado.

Sus declaraciones en Espejo Público, recogidas por Europa Press, han encendido a Antonio del Castillo, que se ha mostrado muy contundente: «Las Cortes no pueden aprobar, por muy soberano que quieras llamarlo, nada que sea inconstitucional. Cualquier día aprobáis un cambio de régimen para que Sánchez permanezca de por vida en Moncloa. Se llama dictadura».

No es la primera vez que el padre de Marta carga contra Sánchez. El año pasado, durante el debate que enfrentó al líder del PP Alberto Núñez Feijóo y al entonces candidato socialista a las elecciones generales, Antonio del Castillo explotó en sus redes sociales: «No lo soporto. Chulo, prepotente, payaso, sin educación, mentiroso. Lo tiene todo». Un mensaje que concluyó de forma irónica: «Bueno, mañana cambio de opinión».

Los vaivenes de Calvo con la amnistía

Calvo ha asegurado este jueves que el Estado «no se equivocó» al aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O. Asimismo, ha defendido que tampoco se equivocaría ahora si la Ley de Amnistía finalmente es aprobada por las Cortes.

«El Estado no se equivocó aplicando el 155. No se equivocó, era lo que tenía que hacer, yo participé. Tampoco se equivoca si decide la amnistía por el procedimiento establecido en nuestra Constitución», ha insistido.

Por el contrario, en junio de 2021, cuando era la número dos del Gobierno de Sánchez, y justo después de conceder los indultos a los nueve condenados por el procés, Calvo defendía esta medida pero no así la amnistía, ya que no era viable en ninguna democracia. «La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el poder judicial no existe», dijo entonces en una entrevista en RAC1.

Por el contrario, este jueves ha avalado la viabilidad jurídica del texto legal que se tramita en el Congreso. «Jurídicamente es viable aquí y en cualquier democracia. Tiene que ser sometido al debate de las Cortes Generales y aprobado por el pueblo español, representado en las Cortes por nuestro Tribunal Constitucional. Eso es impecable jurídicamente», ha sostenido.

La ex vicepresidenta del Gobierno ha argumentado que lo que está «prohibido» por la Constitución es el indulto generalizado que planteaba el independentismo hace dos años. Calvo ha subrayado que lo que está contemplado en la Constitución es la amnistía y el indulto parcial.