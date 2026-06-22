Óscar Puente castiga a Andalucía: sólo destina un 2% del presupuesto del mantenimiento de carreteras

El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a castigar a Andalucía. Esta vez, en el reparto del presupuesto destinado al mantenimiento de las carreteras estatales. El Consejo de Ministros aprobó una cuantía de 1.006 millones de euros para todo el territorio nacional para los próximos tres años y, del monto total destinado a ello, a Andalucía tan sólo le corresponde el 2%, es decir, 20,42 millones de euros. Mientras tanto, comunidades autónomas como Cataluña tienen una asignación 10 veces mayor: 216,32 millones de euros.

Mientras Cataluña contará con inversión en sus cuatro provincias –Lérida, Gerona, Barcelona y Tarragona–, Andalucía tan sólo recibirá financiación en esta materia en una provincia: Huelva. El territorio onubense recibe, por ende, la totalidad de la cuantía destinada a Andalucía para el mantenimiento de sus carreteras: 20,42 millones de euros. Esta cifra tan sólo permitirá a Huelva intervenir tres carreteras diferentes: A-49, N-435 y N-435a.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el socialista Óscar Puente, deja sin financiación para el mantenimiento de carreteras a las otras siete provincias andaluzas. En el caso de Extremadura, por ejemplo, dicha comunidad autónoma no recibirá ni un sólo euro. Llama la atención, además, que a La Rioja, que tiene menos extensión que cualquier provincia andaluza, se le haya asignado el doble de presupuesto que al territorio andaluz.

Andalucía, por su parte, cuenta con 3.451 kilómetros de carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado. De éstos, el ministerio de Óscar Puente tan sólo intervendrá 165; es decir, un 4.7% de todas ellas. Por todo ello, el Observatorio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Sevilla y de Gaesco ha tachado de «impresentable» estas cuantías destinadas en mayor parte a Cataluña, pero en detrimento de la comunidad autónoma de Andalucía.

No es la primera vez que ocurre

Óscar Puente parece tener entre ceja y ceja a Andalucía, puesto que no es la primera vez que castiga a la comunidad autónoma dirigida por Moreno Bonilla. En este sentido, tal y como avanzó ABC Sevilla en noviembre, un sólo puerto de Cataluña –en este caso el de Barcelona– se llevará entre 2026 y 2029 casi el mismo dinero del Estado que toda Andalucía.

Cabe destacar que Andalucía tiene siete puertos reconocidos como de interés general que representan el 28% del movimiento total de mercancías del sistema nacional. Destaca el puerto de Algeciras, primero de España en tránsito de mercancías y cuarto de Europa. El territorio andaluz recibe 1.300 millones en concepto de dicha materia, una cifra muy parecida a la que obtiene en solitario el puerto de Barcelona.