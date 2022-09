Matemáticas para el PSOE: si con 100 millones se contratan 500 médicos, ¿cuántos con 680 millones?

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) ha cogido la calculadora para ver cuántos médicos se podrían contratar con los 100 millones de euros que Juanma Moreno ahorrará a los andaluces con la última rebaja fiscal llevada a cabo por su Gobierno. Sin embargo, resulta curioso que los socialistas hayan calculado que con 100 millones (lo que ingresaba Andalucía por el ya extinto impuesto de Patrimonio) se podrían contratar en la comunidad 500 médicos de familia, 500 pediatras o 1.000 enfermetos, pero hayan olvidado que con los 680 millones malversados, por su misma regla de tres, podrían ser 3.500 médicos de familia, 3.500 pediatras o hasta 7.000 enfermeros los contratados. Unas cifras que, sin embargo, nunca tendrá Andalucía porque desde el PSOE-A siguen insistiendo en su honoralidad y se niegan tajantemente a devolver ni uno solo de los euros de los parados andaluces que fueron al bolsillo de socialistas, amigos, familiares o directamente a prostíbulos y drogas.

𝗛𝗼𝗹𝗮, 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼 𝗕𝗼𝗻𝗶𝗹𝗹𝗮 Con los 100M€ que le vas a regalar a los más ricos se contratan durante un año: 500 médicos de familia, 500 pediatras o 1.000 enfermeros. ¿Lo sabes, verdad? https://t.co/IWbICCLlKd — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) September 24, 2022

Pero, con su habitual desfachatez, los socialistas no han tenido reparo alguno en lanzar este mensaje a través de sus redes sociales. Concretamente, esto es lo que dicen: «Hola, Moreno Bonilla. Con los 100M€ que le vas a regalar a los más ricos se contratan durante un año: 500 médicos de familia, 500 pediatras o 1.000 enfermeros. ¿Lo sabes, verdad?».

Las respuestas, como no podía ser de otra manera, no se están haciendo esperar y los andaluces no dejan de recordar a la formación que lidera el también salpicado por corrupción, Juan Espadas, que su partido es el más corrupto de Europa y que aún hay más de 130 tramas por investigar y más de 500 imputados entre cargos socialistas y amigos o familiares.

Pero en el PSOE siguen haciendo oídos sordos a la realidad, que pasa porque ya hay una sentencia firme que condena, entre otros muchos, a dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía. Para más inri, recuerden, desde el Gobierno de Pedro Sánchez cocinan el indulto para José Antonio Griñán, el ex presidente de la Junta socialista de Andalucía que tendrá que ingresar en prisión.