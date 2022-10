Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, se ha llevado una brutal oleada de zascas por parte de Toni Martín, portavoz parlamentario del PP, tras asegurar ella que Juanma Moreno ha llevado a cabo «cero medidas» para ayudar a las familias andaluces. Unos minutos después, el político popular le ha listado una serie de medidas que han provocado el ridículo de Férriz.

Todo ha sucedido este miércoles en unas ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía. En primer lugar, Férriz aseguraba lo siguiente: «Le gusta mucho al señor Moreno Bonilla compararse con Ximo Puig. Pues Ximo Puig tiene un paquete de 1.100 millones de euros en medidas para abordar precisamente las dificultades que están pasando las clases medias y trabajadoras. Lo digo porque aquí el paquete de medidas es cero. El Gobierno andaluz va tarde y mal. Y aquí, ha dejado de lado y ha dejado tirado a su suerte a las clases vulnerables y a las clases medias y trabajadoras y lo que ha hecho es hacerle un paquetito a los ricos de Andalucía, que están encantados, eso sí».

Apenas unos minutos más tarde, en la misma sala de prensa en sede parlamentaria, Martín ha respondido de la siguiente forma a Férriz: «Quería hacerles una referencia a algo que ha dicho la portavoz socialista y que me ha sorprendido. Con el tema de las rebajas fiscales en Andalucía. Ella estaba comentando hace unos minutos que somos la única comunidad que no hemos apoyado iniciativas en apoyo de las familias andaluzas, refiriéndose al tema de las rebajas fiscales. Solamente les voy a decir algunas: por nacimiento de hijos, hemos pasado de 50 euros a 200 euros dentro de la desgravación del IRPF, por familias numerosas hemos subido de 200 euros a 400 euros, por gastos educativos hasta 150 euros, por aportaciones a colectivos de carácter ecológico hasta 150 euros, el cheque escolar que se anunció de 150 euros, por residencia en zonas con problemas de despoblación 400 euros por nacimiento de hijo, por adquisición de vivienda se aumenta un 5% el porcentaje de la deducción por vivienda protegida y por menores de 35 años, también hay ayudas por alquiler, por ayuda doméstica… No se puede engañar. Te pueden gustar más o menos las iniciativas aprobadas en apoyo y defensa de las familias en un momento en el que más falta les hace que nunca. Pero lo que no podemos es sentarnos en esta sala y contar cosas que sencillamente no son verdad».