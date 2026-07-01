Juzgado un hombre que intentó colarse en un hotel de Almería con un pasaporte de la ‘República Errante Menda Lerenda’

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto este martes a un hombre que había sido condenado en primera instancia por un delito de desobediencia tras intentar registrarse en un hotel de la capital almeriense utilizando un supuesto pasaporte expedido por la ficticia República Errante Menda Lerenda y negarse posteriormente a facilitar su identidad a los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar.

En una sentencia, el tribunal revoca la resolución dictada previamente por la titular de la Plaza 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería, al concluir que, aunque la conducta del acusado fue claramente desafiante y puede calificarse de un acto de «rebeldía» frente a la autoridad, no alcanza la gravedad exigida por la legislación para constituir un delito de desobediencia. No obstante, los magistrados precisan que ello no impide que los hechos puedan ser objeto de un procedimiento por la vía administrativa, dejando abierta la posibilidad de que la Policía Nacional tramite un expediente sancionador por una eventual infracción.

Los hechos se remontan al 24 de agosto del pasado año, cuando el acusado acudió a un establecimiento hotelero situado en la zona de El Toyo, en Almería, con la intención de formalizar su registro. Para ello presentó en recepción un pasaporte de la denominada República Errante Menda Lerenda, un documento que la propia resolución judicial describe como «burdo» y carente de cualquier validez oficial, al tratarse de una supuesta micronación sin reconocimiento legal.

Ante las dudas generadas por la documentación aportada, el personal del hotel dio aviso a la Policía Nacional, cuyos agentes se desplazaron hasta el establecimiento para comprobar la identidad del hombre. Una vez allí, los policías le requirieron en repetidas ocasiones que facilitara un documento oficial con el que pudiera ser identificado, petición a la que el acusado respondió negándose de forma reiterada.

Según recoge la sentencia, durante la intervención policial el hombre mantuvo una actitud «desafiante» y «poco colaboradora». Además de rechazar identificarse, comenzó a elevar el tono de voz, proferir gritos y realizar aspavientos, alterando la normalidad en el interior del hotel y generando molestias entre el resto de clientes y trabajadores presentes. Los agentes le instaron en varias ocasiones a cesar en su comportamiento y a abandonar esa actitud, aunque el acusado continuó desobedeciendo sus indicaciones.

La situación terminó obligando a los policías a intervenir físicamente para expulsarlo del establecimiento, ya que el hombre persistía en su negativa a colaborar y no atendía las órdenes que se le estaban dando para restablecer el orden.

La resolución judicial también hace referencia a la denominada República Errante Menda Lerenda, una organización que cuenta con una página web en la que se define como una micronación creada oficialmente en 1999 y que sostiene que cada individuo constituye una «República independiente en sí mismo».