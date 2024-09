Juanma Moreno: «El Gobierno no decide qué es un medio y qué es un pseudomedio, ni quién es bueno o malo»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido este miércoles más claro que nunca en su defensa del periodismo, de los medios y de la libertad de prensa. Un sector, el periodismo, que se encuentra en la diana de Pedro Sánchez. Moreno, en este sentido, ha hablado de la «fiebre reguladora» emprendida por Sánchez con las medidas relativas a los medios de comunicación incluidas en el denominado Plan de Acción por la Democracia y ha alertado sobre el riesgo de convertir «problemas personales» en una «batalla contra la prensa».

Moreno se ha pronunciado de este modo durante su intervención en Sevilla en el acto de apertura del VI Foro Andalucía Investors Day, que organiza el periódico El Confidencial, que será clausurado por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

«Los políticos estamos sometidos a la crítica, que a veces es voraz y a veces nos puede parecer injusta. A mí hay días que me gusta más lo que leo en los periódicos, escucho en la radio o veo en la televisión y días que a lo mejor no me gusta o me gusta menos, pero lo respeto evidentemente porque forma parte de la libertad de expresión. Lo que no puede pasarte es que te levantes por la mañana con la intención de intervenir la prensa», ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz.

Sin mencionar en ningún momento de forma expresa a Pedro Sánchez, Moreno ha advertido de que «todos los políticos que recuerdo que han convertido algún tipo de problema de carácter personal en una batalla contra la prensa han acabado prácticamente todos de manera parecida» y ha subrayado que «desde Nixon hay muchos ejemplos».

Tras lamentar que ahora «en España está ocurriendo algo parecido» porque «los problemas personales de algún alto dirigente coinciden casualmente con la fiebre reguladora de la prensa», el presidente de la Junta ha señalado que le «suena mal, personalmente no me gusta y me genera muchas dudas, incertidumbres y desconfianzas» porque «un gobierno no es quien para decir que es un medio y que es un pseudomedio ni para repartir carnés a los propios periodistas diciéndoles si son buenos o malos».

«Y mucho menos si se trata de un Gobierno en apuros por las noticias que, precisamente, salen de la prensa porque hay realidades que se cuentan», ha añadido Moreno antes de manifestar su apoyo a una «libre, independiente y plural» y cuya labor informativa «es de vital importancia para nuestro sistema democrático». «La prensa es un contrapoder que nos ayuda también a los que dirigimos y tenemos responsabilidad a seguir un camino recto y a que los ciudadanos tengan distintas versiones de la información, del enfoque de un problema, para que también podamos mejorar», ha concluido.