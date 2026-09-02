Incendio en el hotel Altadis en Sevilla: los bomberos trabajan para controlar las llamas

Un incendio declarado este miércoles en el antiguo complejo de Altadis, en el barrio sevillano de Los Remedios, ha provocado una importante columna de humo visible desde distintos puntos de la capital hispalense. El fuego se ha originado en una de las zonas del inmueble mientras en el entorno se desarrollaban además las obras de transformación del histórico recinto.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir llamadas de particulares alrededor de las 11:10 horas alertando de la presencia de una gran humareda que salía del antiguo complejo industrial. La acumulación de humo hizo rápidamente visible el incidente desde diferentes zonas de Sevilla y generó preocupación entre los vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos y de la Policía Local de Sevilla para intervenir ante el incendio y comprobar tanto el origen como el alcance de las llamas. Según las primeras informaciones facilitadas por fuentes municipales, el fuego se habría declarado concretamente en la zona de fibra de la antigua fábrica.

La actuación de los servicios de emergencia permitió controlar la situación sin que, por el momento, se hayan registrado personas heridas. Las mismas fuentes municipales han señalado además que los daños ocasionados en la infraestructura no revisten especial importancia.

El suceso se produce en un enclave especialmente relevante de Sevilla, ya que los terrenos de la antigua fábrica de tabacos de Altadis están inmersos actualmente en un ambicioso proceso de transformación urbanística. El proyecto, denominado Vera Sevilla, contempla convertir el recinto en un nuevo espacio urbano con zonas verdes, oficinas, establecimientos comerciales y de restauración, equipamientos y un hotel de cinco estrellas.

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