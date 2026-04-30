¿Hasta cuándo va a hacer mal tiempo en Andalucía? Dos provincias se mantienen en alerta por fuertes lluvias y tormentas

Dos provincias se mantienen en alerta por fuertes lluvias y tormentas, el mal tiempo en Andalucía será una realidad. Llegan importantes cambios de tendencia que pueden ser claves en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Será mejor que nos empecemos a preparar para unos cambios que pueden afectarnos de lleno en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas. La AEMET no duda en advertirnos de lo que puede pasar en breve, en estos días que tenemos por delante.

Las alertas pueden estar activadas en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma sorprendente. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en un elemento que podría acabar siendo clave en estos días de primavera. Cuando el tiempo siempre acaba teniendo un gran protagonismo y sin duda alguna, acabará siendo el que nos afectará de lleno en unos días plagados de actividad. Hay dos provincias andaluzas que están peor de lo que podrías llegar a imaginar.

Va a hacer mal tiempo en Andalucía en estos días

En estos días en los que el mal tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es importante empezar a tener en consideración un giro radical que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días que tenemos por delante.

Es momento de poner en práctica algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y que, acabará marcando unos días en los que podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que será clave.

Andalucía se prepara para unos días de mal tiempo que podrían ser protagonistas en unos días en los que quizás tendremos que apostar claramente por un giro radical que puede ser esencial en unos días en los que cada detalle cuenta. Los expertos no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en breve, en especial, si tenemos en cuenta lo que nos espera.

Una primavera en la que todo puede ser posible, con ciertos detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos afectarán de lleno, en unas jornadas en las que cada elemento cuenta.

Dos provincias se mantienen en alerta en estos días de mayo en Andalucía

Andalucía se prepara para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de poner en práctica algunos elementos que pueden ser los que nos afectarán de cerca. Un cambio de tendencia que vamos a empezar a tener en mente.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos con intervalos nubosos, con nubes bajas matinales y predominio de las medias y altas por la tarde. Chubascos en el tercio oriental por la tarde, que serán localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas en las sierras del noreste. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental de la comunidad, con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso. Vientos flojos variables». Las alertas estarán activadas en estas provincias: «Chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas en las sierras orientales por la tarde».

Una previsión que se extiende al resto del país: «Se prevé una tendencia a la estabilización en la mayor parte de la Península. No obstante, se esperan cielos muy nubosos a primeras horas, que en el norte pueden todavía dejar algún chubasco tormentoso muy ocasional continuación del día anterior. La tendencia a lo largo del día será la de abrirse claros de sur a norte, quedando los cielos poco nubosos o con nubes altas, excepto en los sistemas montañosos del norte, en los que seguirá nuboso, y en las sierras del este peninsular, donde las nubes de evolución pueden dejar chubascos y tormentas que pueden ser puntualmente fuertes, especialmente en el sureste. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, interior de Galicia y puntos del sureste peninsular, pudiendo persistir la calima en Baleares. Temperaturas máximas en aumento, exceptuando el Cantábrico oriental y entorno pirenaico. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, con aumentos en el tercio oriental y pocos cambios en el resto, Baleares y Canarias».

Con estas alertas: «Soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, predominando las componentes oeste y sur, con viento moderado del nordeste en los litorales de Cataluña y de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz. Viento flojo en Canarias, predominando la componente norte y el régimen de brisas. Tormentas y chubascos puntualmente fuertes en el sureste peninsular». Tocará sacar el paraguas en unos días cargados de actividad.