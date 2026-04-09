La Guardia Civil derriba a un clan escocés en la Costa del Sol tras el asesinato de dos miembros en Fuengirola

La Guardia Civil ha logrado desarticular al llamado Clan de los Lyons, considerado una de las organizaciones criminales escocesas más peligrosas de las últimas décadas. En la operación se ha detenido a 14 personas en distintos países. Entre ellos se encuentran España, Escocia, Indonesia y Emiratos Árabes, y se ha comprobado que utilizaban la Costa del Sol, en Málaga, como base desde la que dirigían actividades delictivas a nivel internacional, especialmente relacionadas con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

Uno de los episodios más recientes de la violencia asociada a este tipo de grupos ocurrió en mayo del año pasado, cuando el hermano del líder del clan y un socio fueron tiroteados mortalmente en un chiringuito de Fuengirola (Málaga), en lo que se considera un ajuste de cuentas, según informó la Guardia Civil.

Además, hay otras 20 personas investigadas en España, lo que evidencia la amplitud de la red que operaba desde la costa andaluza. Entre los arrestados se encuentra S.L., cabecilla de la organización, detenido el pasado miércoles en Países Bajos tras haber sido trasladado desde Indonesia en cumplimiento de una Orden Europea de Detención dictada por las autoridades españolas.

El Clan de los Lyons surgió a raíz de un enfrentamiento con otro grupo rival en el norte de Escocia en 2001. Desde entonces, el conflicto entre ambas bandas se ha extendido por varios puntos de Europa, donde han establecido diferentes bases estratégicas.

La Guardia Civil ha destacado la coordinación policial y judicial internacional, por ser clave para desmantelar esta red criminal ubicada en la Costa del Sol española, desde donde el líder coordinaba gran parte de sus actividades ilícitas a escala global.

También ha sido arrestada la pareja del líder del clan en el aeropuerto internacional de Dubái, al ser considerada igualmente miembro activo de la organización criminal. Además, la cooperación internacional con la Policía Nacional de Turquía ha permitido localizar y bloquear numerosos activos de alto valor vinculados al entramado criminal en el país euroasiático.

Sedes en Europa, Oriente Medio y Asia

En España, las actuaciones policiales se desarrollaron la semana pasada con un total de 18 registros, principalmente en la Costa del Sol, así como en Barcelona. Durante los mismos se intervinieron dispositivos electrónicos, grandes cantidades de dinero en efectivo, documentación societaria, relojes de alta gama y carteras de criptomonedas.

La investigación, desarrollada durante más de tres años por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con Police Scotland y bajo la coordinación de Eurojust, asestando un golpe a este Clan de los Lyons surgido en los barrios de Glasgow en la década de los noventa y que evolucionó desde una red familiar de delincuencia local hasta convertirse en un entramado criminal transnacional con ramificaciones en Europa, Oriente Medio y Asia.

Traslado a España

La organización desarrolló una compleja red de blanqueo de capitales basada en sociedades pantalla y movimientos financieros internacionales, gestionando millones de euros procedentes del narcotráfico. Su capacidad para operar simultáneamente en varios países, incluyendo España, Emiratos Árabes Unidos o Turquía, y para tejer alianzas con otras grandes redes criminales, consolidó al clan como uno de los actores más relevantes del crimen organizado europeo contemporáneo, según la Guardia Civil.

En 2006, tras un enfrentamiento en Glasgow (Escocia) en el que falleció un familiar, el actual líder del clan se trasladó a España, donde permaneció durante un tiempo con un perfil delictivo bajo.

Posteriormente, se trasladó a Dubái, lugar en el que fijó su residencia y desde donde continuó dirigiendo operaciones y creando vínculos con otras organizaciones criminales de alcance internacional como el conocido Clan de los Kinahan.

La presencia de estos clanes en España ya había sido objeto de investigaciones previas, como es el caso de la llevada a cabo por el Grupo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en 2021, que culminó con la detención de G.H., conocido como El Monje, líder de otro grupo criminal británico, el Clan de los Hutch.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Málaga, con la intervención del Ministerio Fiscal, y llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado de la UCO con sede en Málaga.