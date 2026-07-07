Fue elegido el mejor pueblo de España para vivir en 2025 y ahora acaba de estrenar un parque de atracciones de más de 4.000 m2 y más de 30 propuestas de ocio

Conseguir la felicidad no es fácil, aunque hay una localidad costera en España que cuenta con los atributos perfectos para contribuir al bienestar de quienes viven en esta tierra y quienes vienen a conocerla. Se trata de Chipiona, que fue considerado por un estudio el mejor pueblo en España en 2025 para vivir y ser feliz.

Y precisamente, en un lugar donde se respira felicidad, no puede faltar diversión. Es por ello que el 1 de julio se presentó el Chipiona Park, un parque de atracciones que pretende ser un reclamo veraniego del ocio en la costa gaditana. Abrió sus puertas a las 19.00 horas y las 200 primeras personas en entrar al recinto recibieron dos tickets gratuitos para que pudieran disfrutar de las dos atracciones que eligiesen.

Los asistentes podrán disfrutar de atracciones como el Ratón Vacilón, el Tren de la Bruja, Coches Locos, animaciones y actividades infantiles, chuches e hinchables. De la misma manera, durante el verano también habrá espectáculos temáticos como el show de las Guerreras K-Pop (25 de julio y 8 de agosto) y el show Disney (22 de agosto), ampliando así la oferta de entretenimiento.

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Características del recinto

Chipiona Park se encuentra en la Avenida de Granada, junto al Centro de Interpretación Rocío Jurado y a menos de diez minutos andando desde el Puerto Deportivo. Además, se encuentra en un enclave estratégico al estar a unos escasos minutos de las playas de la localidad. Si a alguien le preocupa el aparcamiento, se pone a disposición de los asistentes un parking privado de 1.000 metros cuadrados.

El parque cuenta con más de 4.000 metros cuadrados y ofrece una treintena de propuestas de ocio. El acceso al recinto es gratuito y cada atracción cuenta con su propio ticket. Chipiona Park estará operativo y en funcionamiento hasta el 31 de agosto.