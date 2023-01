La Fiscalía pide prisión sin fianza por delitos de terrorismo para el yihadista de Algeciras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del atentado yihadista del pasado miércoles en Algeciras (Cádiz), Yassine Kanjaa, que asesinó a Diego Valencia, sacristán de la iglesia Nuestra Señora de La Palma.

Los delitos que le atribuyen al investigado en una primera calificación jurídica son los de asesinato terrorista, un delito intentado de asesinato terrorista y un delito de lesiones terroristas. Fuentes fiscales confirman a Europa Press que Yassine K. ha optado por declarar ante el juez, ante la Fiscalía y ante su defensa.

La prisión provisional se justifica por el riesgo de fuga, para evitar ocultación de fuentes de prueba y ante el riesgo de comisión de otros hechos delictivos.

A primera hora de este lunes fue trasladado a la Audiencia Nacional después de que desde el pasado jueves fuera bajo custodia policial a Madrid para ser puesto a disposición de los especialistas de la lucha antiterrorista en la sede del Complejo de Canillas.

A pesar de que desde primera hora se encontraba en los calabozos de la Audiencia Nacional, la puesta a disposición del juez Joaquín Gadea no se ha producido hasta pasadas las 12:00 horas por problemas en la citación con la abogada de oficio.

El juez Gadea, en el auto de entrada y registro en el domicilio del investigado, le relacionaba con el salafismo yihadista y consideraba ya que los hechos eran constitutivos de un delito de asesinato y lesiones con instrumento peligroso con fines terroristas.

En su resolución concluía además que, con su acción, Yassine K. pretendía «alterar la paz pública mediante la ejecución de actos de terror, lo que habría podido motivar la actuación criminal». Además, decretaba el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.

El yihadista, de nacionalidad marroquí, residía de forma ilegal en España, fue detenido en 2022 por no tener papales y se le abrió una orden de expulsión que estaba pendiente de ejecución antes de perpetrar el atentado en Algeciras. Kanja no contaba con antecedentes policiales, pero sí estaba en el punto de mira de las fuerzas de seguridad debido a su radicalización. Yassine Kanjaa no contaba con antecedentes policiales, pero sí estaba en el punto de mira de las fuerzas de seguridad debido a su radicalización. El yihadista vivía en un piso patera con otros dos inmigrantes que, como él, también se encuentran como él en situación irregular en nuestro país y pendientes de expulsión.