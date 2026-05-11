La Fiscalía pide 5 años de cárcel para una enfermera en Sevilla por acceder 80 veces en el historial clínico de la ex mujer de su marido

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar el próximo 26 de mayo a una enfermera que accedió hasta en 80 ocasiones al historial médico de la ex mujer de su pareja. La acusada, trabajadora del centro de salud Don Paulino en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, habría revelado esa información al hombre con el que mantenía una relación.

El caso ya fue visto en febrero y regresará a finales de mayo al Palacio de Justicia. La Fiscalía solicita cinco años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer la enfermería.

Según el Ministerio Público, la mujer actuó con la intención de «vulnerar la intimidad de la víctima», en hechos que se habrían producido entre 2019 y 2022.

El primer acceso al historial se registró en agosto de 2019 y se prolongó, con múltiples consultas, hasta marzo de 2020. Octubre de 2019 fue el mes con más accesos (nueve), y en 2020 consultó el historial todos los meses salvo abril, llegando a hacerlo siete veces en septiembre y noviembre. También repitió esa cifra en febrero de 2021.

La Fiscalía sostiene que la acusada, aprovechando su puesto y con acceso autorizado, entró reiteradamente en el historial clínico para conocer y divulgar datos privados de salud. Además, afirma que transmitió esa información a su pareja.

Los hechos podrían constituir un delito continuado de revelación de secretos, según los artículos 197 y 198 del Código Penal, con agravante por tratarse de una funcionaria pública. Estas normas sancionan el acceso no autorizado a datos personales, así como su difusión a terceros, especialmente cuando afectan a información sensible como la salud, y prevén penas más severas cuando el autor es un funcionario que actúa abusando de su cargo.