Empresarios y trabajadores de Antequera se rebelan contra el centro de menas: «Ya sabemos lo que traen»

Empresarios y trabajadores del polígono de Antequera (Málaga) han mostrado su rechazo a la apertura de un nuevo centro de menas en la zona y alertan del impacto que, a su juicio, puede tener sobre la seguridad y la actividad diaria de los negocios. El malestar se lo han trasladado esta semana a dirigentes de Vox Málaga, que han acudido hasta la zona para escuchar a los afectados y exigir la paralización inmediata del proyecto.

La inquietud se concentra especialmente entre quienes tienen negocios en el entorno y pasan buena parte del día fuera de sus locales. Una empresaria de la zona resume ese temor al advertir de que «los centros de menores ya sabemos lo que traen» y al señalar que la instalación genera preocupación «sobre todo a los empresarios, porque tenemos negocios, y nos vamos y los dejamos aquí».

Esa misma vecina cuestiona además que el emplazamiento elegido sea el adecuado. «Esto es un polígono, yo no creo que sea la zona más adecuada para esto», ha afirmado, antes de poner el foco en las trabajadoras que acuden de madrugada a las fábricas de mantecados. «Hay muchas fábricas de mantecados, donde las niñas vienen a trabajar a las cuatro o cinco de la mañana. Aparcan por aquí y van solas. Estamos hartos de ver en la tele violaciones, acosos… Todo esto no trae nada bueno», añade.

También el propietario de un restaurante del polígono ha expresado a Vox Málaga su malestar por experiencias anteriores con menores en la zona. Según su testimonio, «se sentaban por ahí en las mesas. Llegaban y se ponían a cargar sus teléfonos, ensuciaban… Se sentaban en la puerta, no consumían… Eso no lo quiere nadie en su negocio, y no es por su color de piel».

Vox apoya a los vecinos

A partir de ese malestar, Vox ha elevado el tono contra el proyecto y ha exigido a la Junta de Andalucía que dé marcha atrás. La número seis de la candidatura al Parlamento andaluz, Purificación Fernández, acompañada por Antonio Ureña, número tres, ha denunciado en Antequera que la apertura de este centro responde a «las políticas migratorias del bipartidismo» y ha asegurado que hará recaer sobre vecinos, autónomos y trabajadores «las consecuencias de la inmigración ilegal masiva».

Fernández sostiene que el rechazo al centro es «frontal» entre los negocios visitados por su formación y asegura que lo que les trasladan es «intranquilidad, incertidumbre y rechazo». Además, ha criticado que nadie haya contado con los afectados de la zona antes de impulsar el proyecto y reclamó su paralización inmediata. «Los antequeranos no tienen por qué pagar las consecuencias de las políticas migratorias del Partido Popular y del Partido Socialista», zanjó.