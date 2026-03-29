Domingo de Ramos en el Parque de María Luisa: horario y recorrido de la Hermandad de la Paz

Hoy es Domingo de Ramos de modo que ya se vive en Sevilla de manera especial, y una de las imágenes más reconocibles de esta jornada vuelve a repetirse este 29 de marzo, en el Parque de María Luisa. La Hermandad de la Paz, conocida como la cofradía blanca del Porvenir, realiza su estación de penitencia con un recorrido que, como cada año, convierte este entorno en uno de los puntos más especiales del día.

Desde primeras horas de la tarde, la salida desde la parroquia de San Sebastián marca el inicio de una procesión larga, con un itinerario amplio y muy distinto al de otras hermandades. Su paso por avenidas abiertas, glorietas y zonas verdes la diferencia claramente del resto del Domingo de Ramos. Este 2026, además, llega con cambios en el recorrido que alargan aún más su presencia en las calles, por lo que conviene tener claro el horario si se quiere ver en alguno de sus puntos clave. Toma nota entonces porque estos son los horarios y recorrido de la Hermandad de la Paz en este Domingo de Ramos.

Horario de la Hermandad de la Paz hoy, Domingo de Ramos

La cofradía inicia su recorrido a las 13:00 horas desde la parroquia de San Sebastián, en el barrio del Porvenir. A partir de ahí, el recorrido se extiende durante toda la tarde y buena parte de la noche, siendo además los momentos más importantes del día por lo que conviene estar atentos para saber bien cuáles son los horarios:

Salida: 13:00 horas

Paso por la Campana: 17:47 horas

Entrada en la Catedral: 18:53 horas

Salida de la Catedral (último paso): 20:14 horas

Entrada en San Sebastián: 00:45 horas

La Hermandad de la Paz es una de las hermandades con recorrido más largo del Domingo de Ramos, lo que permite verla en distintos puntos a lo largo de la jornada, aunque también exige planificar bien los tiempos.

Cuál es el recorrido completo

El itinerario combina zonas amplias con calles más céntricas, lo que genera ambientes muy diferentes a lo largo del recorrido. La cofradía sale desde la parroquia de San Sebastián y continúa por San Salvador, Río de la Plata, Porvenir, Progreso y Brasil, para adentrarse después en la avenida de la Borbolla y el entorno del Parque de María Luisa, pasando por la glorieta de Covadonga y la avenida de Isabel la Católica, junto a la Plaza de España.

Desde ahí continúa por la glorieta del Cid, Palos de la Frontera, avenida de Roma y Puerta de Jerez, para entrar en el centro por la avenida de la Constitución, Santo Tomás y el entorno del Archivo de Indias. Tras atravesar el Arenal por calles como Dos de Mayo, Arfe o Harinas, se dirige hacia la Campana y la Carrera Oficial. El recorrido de vuelta recupera gran parte del trayecto, regresando hacia el Porvenir por Brasil y Río de la Plata hasta su templo.

Cuánto tarda en pasar la Hermandad de la Paz

Uno de los aspectos que más diferencia a esta cofradía es la duración de su cortejo. Con más de 2.000 nazarenos y dos pasos, el tiempo de paso ronda aproximadamente una hora. Esto hace que no sea una hermandad rápida sino al contrario, su presencia se prolonga bastante en cada punto, algo que se nota especialmente en zonas amplias como el Parque de María Luisa. Por eso, aunque hay más margen para verla, también es habitual que se acumulen muchas personas en los lugares más destacados.

El paso por el Parque de María Luisa, el momento más esperado

Si hay una imagen que define a la Hermandad de la Paz, es su paso por el Parque de María Luisa. Tanto a la ida como a la vuelta, el entorno de la Plaza de España se convierte en uno de los lugares más buscados del Domingo de Ramos. El hecho de que sea un espacio abierto, en contraste con otras zonas más estrechas del centro hacen que sea un punto muy especial para ver la procesión. Otro lugar destacado es la zona del Arenal, antes de entrar en la Carrera Oficial. Calles como Harinas o el entorno del Postigo ofrecen una estampa distinta, más recogida. Y ya de noche, el regreso al barrio del Porvenir tiene un ambiente muy particular, con vecinos y público acompañando el final de la jornada.

Con su salida hoy, la Hermandad de la Paz vuelve a marcar uno de los momentos más esperados del Domingo de Ramos en Sevilla. Su recorrido, especialmente por el parque, la convierte en una de las procesiones más singulares del día. Para quienes estén hoy en la ciudad, es una de las mejores opciones para disfrutar de la Semana Santa en un entorno distinto, más abierto y con una luz muy característica. Eso sí, como ocurre cada año, la recomendación es elegir bien el punto y llegar con tiempo, ya que aunque el recorrido es largo, los lugares más emblemáticos se llenan con bastante antelación.