Daniel Esteve (Desokupa): «De cada diez llamadas, siete okupaciones son de inmigrantes»

Daniel Esteve, fundador de la empresa Desokupa, ha hablado con OKDIARIO Andalucía antes de entrar al ‘show’ de Cake en Sevilla. En esta charla, Esteve alerta del fenómeno de la okupación en Andalucía, que está ya al nivel de Madrid. La comunidad más afectada, como siempre, Cataluña. En este sentido, desde Desokupa alertan de que siete de cada diez intervenciones que hacen es a delincuentes extranjeros.

«Nosotros trabajamos sobre todo en Cataluña, obvio, porque siete de cada diez llamadas son de ahí. Luego Madrid y, por igual, Andalucía. Sevilla, Málaga, la Costa del Sol…», comienza exponiendo Esteve, que admite que, en los siete años que lleva la empresa, «los teléfonos siguen sonando cada día, por desgracia».

Según el fundador de Desokupa, la relación entre inmigración ilegal y okupación es «una realidad». «De cada diez llamadas siete okupaciones son de inmigrantes. Y eso lo marcan las estadísticas, no es que lo diga yo. ¿Hay okupas españoles? Sí, pero son menos, desde luego», expone.

«Nosotros no cogemos a familias vulnerables. Cogemos casos de mafias de la okupación, delincuencia organizada, proxenetismo, extorsión, prostitución, narcopisos, insalubridad… A mí no me interesa sacar a una mujer que ha okupado un piso por necesidad, que tiene tres niños, que Cruz Roja le lleva alimentos… Yo a esa mujer nunca la sacaré a la calle», afirma Esteve.

Por último, el fundador de Desokupa lamenta que, en ocasiones, han sacado hasta diez veces a la misma persona de diferentes pisos okupadas. «Son mafias organizadas que tienen el mismo cabecilla. Yo he llegado a estar hablando con el cabecilla de una mafia sacándolo, y el tío me decía: ‘Bah, esta semana tengo once pisos aquí en el Raval’. ¡Once!», se lamenta Esteve.